Легенда «Ромы» Франческо Тотти назвал «Ювентус» фаворитом в борьбе за титул чемпиона Серии А в текущем сезоне.

Поскольку «Ювентус» не участвует в европейских соревнованиях, ожидается, что их основной задачей будет обеспечение чемпионства в лиге, а также борьба в Кубке Италии.

Учитывая впечатляющий состав «Бьянконери», им будет сложно оправдаться в случае неудачи.

Однако стоит отметить, что и другие команды пополнили свои составы топ-игроками, тем самым усилив интригу в борьбе за чемпионство. В Серии А нам стоит ждать ожесточенную борьбу.

По мнению Тотти, «Ювентус» является фаворитом гонки.

«Для меня это «Ювентус» – фаворит в борьбе за победу в Серии А, но в футболе всякое может случиться. «Юве» не играет в еврокубках и может работать иначе в течение недели, у них будет больше времени, и они сосредоточат все внимание на домашнем чемпионате», – цитирует Тотти Football Italia.