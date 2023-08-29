Туринская Старушка
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Офсайд Рабьо, падение Кьезы и пенальти имени Айлинга. В матче «Юве» и «Болоньи» очередной судейский скандал

Ювентус Ювентус
Сэм Айлинг Сэм Айлинг
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Болонья Болонья
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Никола Моро Никола Моро
Душан Влахович Душан Влахович
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Дан Ндойе Дан Ндойе
Марко Ди Белло
Тимоти Веа Тимоти Веа
Джон Лукуми Джон Лукуми
Футбол Футбол

Краткий разбор моментов.

Матч между «Ювентусом» и «Болоньей» (1:1) больше запомнился не тактическими задумками или искрометной игрой одной или двух команд, а шлейфом скандальности, который подарили судейские решения Марко Ди Белло.

На 8-й минуте в штрафной площади «Болоньи» полузащитник Николо Моро небрежно сыграл в воздухе и уронил на газон Федерико Кьезу. Также хорват коснулся мяча рукой. Если последнее не наказывается, то первое можно трактовать как «неосторожное вмешательство».

На 38-й минуте Тимоти Веа простреливал в штрафную и мяч попал в левую руку Джона Лукуми. Это естественное положение конечности и она выполняет функцию опоры. Судья принял правильное решение и не поставил пенальти.

Во втором тайме на 51-й минуте Душан Влахович забил мяч, но судья отменил гол и поступил верно. Адриен Рабьо находился в офсайде и закрывал обзор вратарю. Это активный офсайд.

На 71-й минуте матча случился самый спорный момент всей игры. Дан Ндойе откликался на прострел в штрафной, но получил удар по ноге от Сэма Айлинга и вместе с ним оказался на газоне. Это пенальти за «нарушение, препятствующее четкому взятию ворот, наказуемое штрафным ударом (пенальти, если в штрафной площади)». Также Ди Белло должен был выписать игроку желтую или даже красную карточку.

3 комментария

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Никита Никулин
Автор
Ответ miguel_diaz
На моей памяти где-то 70% судейских скандалов в Италии приходятся на матчи с участием Юве
На моей − 98% не приходятся
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OsCart
Ювентус это коррумпированная машина .Хоть и доказано все и их наказали за грязную игру ,эту команду ничего не учит.Пришли новые люди ,но нутро то же самое .Они и сотрудников выбирают под стать себе ,такие же мошенники .Так нагло лишать клуб явного преимущества ,это верх наглости.Именно поэтому и теряется вера в итальянский футбол,который "благодаря " таким как юве, скатился до уровня колхозной лиги пенсионеров
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