Краткий разбор моментов.

Матч между «Ювентусом» и «Болоньей» (1:1) больше запомнился не тактическими задумками или искрометной игрой одной или двух команд, а шлейфом скандальности, который подарили судейские решения Марко Ди Белло.

На 8-й минуте в штрафной площади «Болоньи» полузащитник Николо Моро небрежно сыграл в воздухе и уронил на газон Федерико Кьезу. Также хорват коснулся мяча рукой. Если последнее не наказывается, то первое можно трактовать как «неосторожное вмешательство».

На 38-й минуте Тимоти Веа простреливал в штрафную и мяч попал в левую руку Джона Лукуми. Это естественное положение конечности и она выполняет функцию опоры. Судья принял правильное решение и не поставил пенальти.

Во втором тайме на 51-й минуте Душан Влахович забил мяч, но судья отменил гол и поступил верно. Адриен Рабьо находился в офсайде и закрывал обзор вратарю. Это активный офсайд.

На 71-й минуте матча случился самый спорный момент всей игры. Дан Ндойе откликался на прострел в штрафной, но получил удар по ноге от Сэма Айлинга и вместе с ним оказался на газоне. Это пенальти за «нарушение, препятствующее четкому взятию ворот, наказуемое штрафным ударом (пенальти, если в штрафной площади)». Также Ди Белло должен был выписать игроку желтую или даже красную карточку.