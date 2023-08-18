Туринская Старушка
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«Если Влахович не уйдет, то все все будет иначе». Болельщики «Ювентуса» переоценивают возможный приход Лукаку

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Все еще может оказаться в Турине.

До закрытия трансферного рынка осталась всего неделя и Лукаку-мания выходит на новый уровень. «Челси» разрешил игроку уйти в аренду и сразу несколько клубов Серии А активизировали свои усилия.

О бельгийце пару месяцев говорит «Ювентус», «Милан» постоянно ищет вице-Жиру, а ближе всех к игроку подобралась «Рома» Моуринью.

В социальных сетях болельщики бьянконери разошлись во мнениях, что было бы лучше для клуба. Хотя многие открыто отмечают, что Ромелу Лукаку уже доказал, что может оказать огромное влияние в Серии А, изменить атаку команды и привести ее к победам.

Вот что писали болельщики «Юве» насчет бельгийца:

💭 Если Лукаку придет не вместо Влаховича, а будет с ним, тогда круто. Как человек, он ошибался тысячи раз, но как к форварду к нему особо нет вопросов. Не представляю атакующую мощь «Юве» с ним.

💭 Я по-прежнему против Лукаку вместо Влаховича. Но вдруг он приедет в аренду без обязательств, возможно, вместо Кина, который, судя по всему, может уйти. Тогда ход рассуждений изменится!

💭 Зачем нам игрок, которого бросили и картонные, и «Челси»? Зачем нам игрок с огромной зарплатой, если «Юве» нужно сократить зарплатный фонд? К тому же он человек с дерьмовым характером.

💭 Лукаку нам не нужен. Как слышно? Не нужен!

«Челси» в последний день трансферного рынка, когда им нужно найти команду для Лукаку»

«В любом случае, эта история прекрасна: после 2 месяцев переговоров сегодня утром Лукаку совершенно неожиданно решил отказать «Юве» и поедет в «Рому»

«Одна из четырнадцати личностей Лукаку ведет переговоры с «Ромой», трое других вместо этого отказались от «Ювентуса». Пара закрывает сделку с Discovery+ на кулинарное шоу» (Sky Sport)

А как вы считаете, нужен ли Лукаку «Ювентусу»? Пишите в комментариях.

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