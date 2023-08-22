Девушку звезды «Ювентуса» Душана Влаховича Каролину Страмаре называют итальянской Меган Фокс.

Красотка может похвастаться более чем полумиллионом подписчиков в социальных сетях, а ее недавние публикации собрали более 20 000 лайков и массу комментариев.

24-летняя Каролина является обладательницей титула конкурса красоты Мисс Италия 2019. Она завоевала корону 6 сентября 2019 года.

С сербским футболистом итальянка встречается с 2020 года.