Туринская Старушка
Блог

Знакомьтесь с итальянской Меган Фокс - девушкой Душана Влаховича😍

серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Душан Влахович Душан Влахович
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Девушку звезды «Ювентуса» Душана Влаховича Каролину Страмаре называют итальянской Меган Фокс.

Красотка может похвастаться более чем полумиллионом подписчиков в социальных сетях, а ее недавние публикации собрали более 20 000 лайков и массу комментариев.

24-летняя Каролина является обладательницей титула конкурса красоты Мисс Италия 2019. Она завоевала корону 6 сентября 2019 года.

С сербским футболистом итальянка встречается с 2020 года.

 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlad Emelin
24, а выглядит на 35
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Раздорожный
Прикольная.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ademius
отсидела с ним локдаун. Можно брать!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilya Shilovskiy
Одобряю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий