Знакомьтесь с итальянской Меган Фокс - девушкой Душана Влаховича😍
Девушку звезды «Ювентуса» Душана Влаховича Каролину Страмаре называют итальянской Меган Фокс.
Красотка может похвастаться более чем полумиллионом подписчиков в социальных сетях, а ее недавние публикации собрали более 20 000 лайков и массу комментариев.
24-летняя Каролина является обладательницей титула конкурса красоты Мисс Италия 2019. Она завоевала корону 6 сентября 2019 года.
С сербским футболистом итальянка встречается с 2020 года.
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