Хотя слухи, связывающие Федерико Кьезу и Душана Влаховича с различными клубами, в последнее время утихли, еще один нападающий «Ювентуса» все-таки может покинуть Турин до закрытия трансферного окна.

В последние пару недель «Милан» активно интересуется 23-летним Мойзе Кином. Сообщается, что «россонери» хотели бы переманить футболиста на «Сан-Сиро».

Но, по даннымTuttosport, команда Стефано Пиоли — не единственная следит за нападающим. Помимо «Милана» за Кином следят «Севилья» и «Фулхэм».

У западных лондонцев есть необходимые средства для проведения операции, поскольку они только что продали Александра Митровича «Аль-Хилялю» за 52 миллиона евро.

Кин — воспитанник «Ювентуса», который стал постоянным игроком первой команды в 2019 году, а следующим летом был продан в «Эвертон». После разочаровывающего сезона в Англии итальянский футболист провел год в аренде в «Пари Сен-Жермен», прежде чем вернулся в Турин в 2021 году.

За последние пару сезонов нападающий демонстрировал результативность, но в основном играл нестабильно у ворот соперника.

Посмотрим, что решит «Ювентус». До закрытия траснферного окна остается не так много времени.