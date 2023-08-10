Туринская Старушка
Блог

Рабьо – лучший, Милик – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Удинезе»

Кенан Йылдыз
Душан Влахович Душан Влахович
Адриен Рабьо Адриен Рабьо
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Клубы Клубы
Андреа Камбьязо Андреа Камбьязо
Ювентус Ювентус
серия А Италия серия А Италия
Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик
Алекс Сандро Алекс Сандро
Футбол Футбол

«Ювентус» показал отличный старт в новом сезоне Серии А. В 1-м туре итальянского первенства «бьянконери» отправились в гости к «Удинезе».

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Влахович перехватил мяч на половине поля соперника и сделал пас на линию штрафной Кьезе. Федерико пушечным выстрелом отправил мяч в угол ворот Сильвестри.

На 19-й минуте Эбоселе сыграл в штрафной рукой после удара Сандро. «Юве» получил право пробить пенальти, с чем успешно справился Влахович. Душан добавил к своему ассисту гол.

В концовке тайма Рабьо сделал счет крупным. После классной комбинации туринцев Адриен головой эффектно замкнул подачу Камбьязо.

На 85-й минуте за «бьянконери» в Серии А дебютировал воспитанник клуба – Кенан Йылдыз. Решив все свои задачи в первой половине встречи, во втором тайме подопечные Аллегри немного расслабились. Счет остался прежним – 3:0.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Удинезе» от Sofascore

Как вам старт сезона в исполнении игроков «Юве»? Кто из футболистов впечатлил больше всего?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий