«Ювентус» показал отличный старт в новом сезоне Серии А. В 1-м туре итальянского первенства «бьянконери» отправились в гости к «Удинезе».

Счет в матче был открыт уже на 2-й минуте. Влахович перехватил мяч на половине поля соперника и сделал пас на линию штрафной Кьезе. Федерико пушечным выстрелом отправил мяч в угол ворот Сильвестри.

На 19-й минуте Эбоселе сыграл в штрафной рукой после удара Сандро. «Юве» получил право пробить пенальти, с чем успешно справился Влахович. Душан добавил к своему ассисту гол.

В концовке тайма Рабьо сделал счет крупным. После классной комбинации туринцев Адриен головой эффектно замкнул подачу Камбьязо.

На 85-й минуте за «бьянконери» в Серии А дебютировал воспитанник клуба – Кенан Йылдыз. Решив все свои задачи в первой половине встречи, во втором тайме подопечные Аллегри немного расслабились. Счет остался прежним – 3:0.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Удинезе» от Sofascore

Как вам старт сезона в исполнении игроков «Юве»? Кто из футболистов впечатлил больше всего?