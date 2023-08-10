Без Кина, но с Погба. Аллегри определился с заявкой на первый матч «Юве» в новом сезоне Серии А
Сыграют против «Удинезе».
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри определился с заявкой на первый официальный матч в сезоне. В первом туре бьянконери предстоит сыграть против «Удинезе».
Матч пройдет на стадионе «Фриули» и первое, что бросается в глаза − присутствие и Поля Погба, и Николо Фаджоли. Оба игрока были травмированы и по инсайдам должны были пропустить несколько туров. Видимо в последних тренировочных матчах они доказали свою форму.
Мойзе Кин на тренировке получил удар по ноге и пропускает игру из-за повреждения. Его планируют вернуть в общую группу во вторник.
Вратари: Шченсны, Перин, Пинсольо.
Защитники: Бремер, Гатти, Данило, Алекс Сандро, Хейсен, Ругани, Камбьязо.
Полузащитники: Локателли, Погба, Костич, МакКенни, Миретти, Фаджоли, Веа, Рабьо, Николусси-Кавилья.
Форварды: Кьеза, Влахович, Милик, Йылдыз, Айлинг, Суле.
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