Туринская Старушка
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Без Кина, но с Погба. Аллегри определился с заявкой на первый матч «Юве» в новом сезоне Серии А

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Сыграют против «Удинезе».

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри определился с заявкой на первый официальный матч в сезоне. В первом туре бьянконери предстоит сыграть против «Удинезе».

Матч пройдет на стадионе «Фриули» и первое, что бросается в глаза − присутствие и Поля Погба, и Николо Фаджоли. Оба игрока были травмированы и по инсайдам должны были пропустить несколько туров. Видимо в последних тренировочных матчах они доказали свою форму.

Мойзе Кин на тренировке получил удар по ноге и пропускает игру из-за повреждения. Его планируют вернуть в общую группу во вторник.

Вратари: Шченсны, Перин, Пинсольо.

Защитники: Бремер, Гатти, Данило, Алекс Сандро, Хейсен, Ругани, Камбьязо.

Полузащитники: Локателли, Погба, Костич, МакКенни, Миретти, Фаджоли, Веа, Рабьо, Николусси-Кавилья.

Форварды: Кьеза, Влахович, Милик, Йылдыз, Айлинг, Суле.

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