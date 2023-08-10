Стоит клубу слишком много.

Пока возвращение Поля Погба в «Ювентус» можно назвать катастрофой. В прошлом сезоне Серии А в его активе 6 появлений на поле и 107 игровых минут. Виной всему − травмы.

Итальянский журналист Джанкарло Падован в материале на Calciomercato.com дал четкий совет бьянконери, что делать с игроком.

«Возникает ощущение, как будто наказаний в чемпионате и исключения из еврокубков «Ювентусу» было недостаточно. Теперь клубу нужно справляться с наследием триады Аньелли − Недвед − Керубини. И касается оно Поля Погба. Игрока, с которым, как казалось, было покончено еще три года назад. Он прибыл с нулевой формой и за это его наградили зарплатой в 8 млн евро и 2 млн евро бонусов и контрактом аж до 2026 года».

«Для такого клуба, как «Юве», чья зарплатная ведомость была раздута, экономия 24 млн нетто и 48 млн брутто было бы глотком свежего воздуха, чтобы наверстать упущенное. Эти деньги просто выброшены на ветер».

«Ситуация не только техническая, но и этическая. Погба должен чувствовать определенную ответственность за этот экономический и финансовый ущерб, который он наносит «Юве».

Тем временем восстановление француза вновь замедлилось: клуб надеется вернуть его на поле к октябрю. Правда, не исключена продажа, так как за ним следят клубы Саудовской Аравии.