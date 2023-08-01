«Ювентус» достиг договоренности с «Монако» по трансферу Дениса Закарии. Клуб выставил швейцарского полузащитника на продажу после того, как он вернулся из аренды в «Челси» прошлом сезоне. Лондонцы решили не выкупать футболиста, поэтому ему пришлось искать себе новое назначение. Закарией интересовался «Вест Хэм», но переговоры с «Ювентусом» не увенчались успехом.

По информации Tuttomercatoweb, недавно туринский клуб возобновил переговоры с «Монако», и обе стороны смогли прийти к соглашению. Сумма сделки составит 20 миллионов евро, и Закария продолжит свою карьеру в Лиге 1.

Трансфер в «Монако» даст Закарии новую возможность продемонстрировать свои таланты.