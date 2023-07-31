Туринская Старушка
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Встреча старых друзей. Матюиди и Аллегри тепло поприветствовали друг друга

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Хавбек провел несколько лет в «Ювентусе» Аллегри.

Экс-хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди в декабре прошлого года объявил о том, что завершает карьеру. Сейчас ему 36 лет, а в последнее время он играл в клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами». В общем сложности в его активе 48 игр в МЛС.

Третий по продолжительности отрезок карьеры француза (после «ПСЖ» и «Сент-Этьена») пришелся на «Ювентус» − 133 игры. Причем 88 из них тренером Старой Синьоры был Массимилиано Аллегри (45 при Сарри).

Эти несколько лет при Аллегри стали для Матюиди одними из самых успешных в карьере. Немудрено, что когда игрок приехал на базу «Юве», которую клуб выбрал для американского тура, встреча тренера и футболиста получилась очень теплой.

Несмотря на то, что отношение болельщиков бьянконери к Массимилиано Аллегри испортилось из-за невнятного сезона-2022/23, французский хавбек сохраняет хорошие воспоминания от совместной работы.

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