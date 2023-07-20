В июне издание Calciomercato сообщило, что Бремером заинтересовались клубы из АПЛ. Тогда речь шла о «Юнайтед» и «Челси».

В начале июля лондонцы сделали «Юве» предложение по игроку. По данным Sportmediaset, «синие» были готовы отдать за защитника 50 млн евро, но «бьянконери» требовали 60 млн.

Наконец сам игрок подтвердил интерес со стороны английских клубов. Слова Бремера передает Фабрицио Романо со ссылкой на Tuttosport:

«Да, это правда. Клубы из Премьер-лиги хотели меня подписать... но они могут подождать. Я хочу остаться в «Ювентусе». Я здесь, чтобы выигрывать титулы, и я нахожусь в лучшем клубе Италии».

В прошлом сезоне бразилец провел за «бьянконери» 43 матча, в которых забил пять голов и отдал один ассист. Контракт игрока с «Юве» рассчитан до 2027 года.

Как вам выступление Бремера в минувшем сезоне?