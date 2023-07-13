📸«Ювентус» отправился в тур по США. Клубный сайт опубликовал фото игроков
Сплав молодости и опыта.
Сегодня футболисты «Ювентуса», которые начали подготовку к новому сезону на клубной базе в Континассе, отправились в аэропорт, чтобы отбыть в США.
Бьянконери ждут три американских города − Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Орландо − и три соперника − «Барселона», «Милан» и «Мадрид».
Ниже перечислены игроки, вызванные тренером Массимилиано Аллегри для поездки в тур.
Вратари: Шченсны, Перин, Пинсольо, Даффара.
Защитники: Данило, Гатти, Де Винтер, Бремер, Ругани, Алекс Сандро, Хейсен, Камбьязо.
Полузащитники: Веа, Суле, МакКенни, Локателли, Ровелла, Фаджоли, Николусси-Кавилья, Нонге, Миретти, Погба, Костич, Айлинг, Барренечеа.
Нападающие: Йылдыз, Кин, Кьеза, Влахович, Милик.
Игроки были в хорошем расположении духа и все улыбались камере. Они пока не представляют, насколько тяжелая работа их ждет впереди.
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