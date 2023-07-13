Туринская Старушка
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📸«Ювентус» отправился в тур по США. Клубный сайт опубликовал фото игроков

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Бремер Бремер
Федерико Гатти Федерико Гатти
Футбол Футбол

Сплав молодости и опыта.

Сегодня футболисты «Ювентуса», которые начали подготовку к новому сезону на клубной базе в Континассе, отправились в аэропорт, чтобы отбыть в США.

Бьянконери ждут три американских города − Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Орландо − и три соперника − «Барселона», «Милан» и «Мадрид».

Ниже перечислены игроки, вызванные тренером Массимилиано Аллегри для поездки в тур.

Вратари: Шченсны, Перин, Пинсольо, Даффара.

Защитники: Данило, Гатти, Де Винтер, Бремер, Ругани, Алекс Сандро, Хейсен, Камбьязо.

Полузащитники: Веа, Суле, МакКенни, Локателли, Ровелла, Фаджоли, Николусси-Кавилья, Нонге, Миретти, Погба, Костич, Айлинг, Барренечеа.

Нападающие: Йылдыз, Кин, Кьеза, Влахович, Милик.

Игроки были в хорошем расположении духа и все улыбались камере. Они пока не представляют, насколько тяжелая работа их ждет впереди.

1 комментарий

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dvvjuve
удачи. победа это не главное - это единственое что имеет значение
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