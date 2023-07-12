Туринская Старушка
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Адриен Рабьо объяснил, почему решил остаться в «Ювентусе»

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Будущее Адриена Рабьо в «Ювентусе» было неопределенным в конце прошлого сезона. Первоначально казалось, что он покинет клуб по истечении срока действия его контракта, особенно после того, как прошлым летом «Ювентус» принял предложение «Манчестер Юнайтед» о его подписании. Однако трансфер сорвался, поскольку Рабьо и «Юнайтед» не смогли договориться об условиях для футболиста.

По мере приближения окончания срока действия контракта Рабьо было ощущение, что «Ювентус» потеряет одного из своих ключевых игроков. Но Адриен заключил новое соглашение с клубом на год, несмотря на сообщения об интересе со стороны ряда других команд.

Конкретные причины решения Рабьо, побудившие его продлить контракт с «Ювентусом», публично не разглашались, хотя болельщикам не терпелось их узнать.

Говоря об этом на канале клуба Twitch, Рабьо заявил:

«Тренер очень хотел, чтобы я остался, и много разговаривал со мной об этом. Даже во время праздников он присылал мне много сообщений, также, как и некоторые товарищи по команде. Я общался с Керубини. Все демонстрировали мне свою привязанность, особенно тренер».

Так полузащитник доказал, что любит «Ювентус». Роль Макса Аллегри в том, что Рабьо остался, также нельзя недооценивать, и мы надеемся, что француз покажет свою лучшую игру в будущем сезоне.

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