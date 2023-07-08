Капитан и вернувшийся из аренды.

Итальянский инсайдер Ромео Агрести сообщил о том, что «Ювентус» официально сообщил двум игрокам, что не нуждается в их услугах, выставляет на трансфер и не возьмет в предсезонный тур по США. Эти два игрока − капитан клуба Леонардо Бонуччи и Уэстон Маккенни.

Леонардо Бонуччи уже 36 лет. Последний сезон у итальянца получился очень скомканным из-за травм. В туринской иерархии капитан оказался далеко позади и перестал быть игроком стартового состава. Его зарплата − вторая по величине. Она составляет 12,04 млн евро за сезон, а контракт истекает лишь в следующем году. Клуб хочет серьезно разгрузить зарплатную ведомость и начать перезапуск. Бонуччи больше не входит в планы Аллегри и будет тренироваться отдельно от всей команды.

Уэстон Маккенни провел половину сезона в аренде в «Лидсе». Вполне вероятно, что клуб АПЛ выкупил бы американца, но по итогам сезона «белые» внезапно стали командой чемпионшипа. В такой ситуации прописанные в контракте опция выкупа за 35 млн евро стала неактуальной. Алленаторе «Юве» не рассчитывает на игрока и дал добро на его продажу.

Как считает другой итальянский журналист − Мирко Николино, кроме Маккенни и Бонуччи подобные «предложения» покинуть клуб получили Артур и Денис Закария. Швейцарец может оказаться в клубе АПЛ.