Итальянские СМИ продолжают писать о том, что Душан Влахович может покинуть «Ювентус» этим летом, чтобы клуб мог улучшить свое финансовое положение.

По данным TuttoSport, туринцы хотят получить 70-80 млн евро за серба. А «ПСЖ» продолжает проявлять свой интерес к трансферу.

Новый спортивный директор «Юве» Кристиано Джунтоли уже составил список игроков, которые потенциально могли бы заменить Влаховича в команде Массимилиано Аллегри. У Джунтоли есть три основных кандидата:

Джонатан Дэвид – за 23-летнего нападающего «Лилль» хочет получить 60 млн евро. Ноа Окафор (23) из «Зальцбурга» и Юго Экитик (21) из «ПСЖ».

Как вам выбор Джунтоли? Хотели бы видеть одного из этих игроков в «Юве»?