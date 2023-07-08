В преддверие летнего трансферного окна руководство «Ювентуса» уже некоторое время работает над рядом трансферов, направленных на усиление состава.

Кто может приехать

Ромелу Лукаку

Редакция Sky Sports News не сомневается и публикует в Твиттер срочную новость об интересе «Ювентуса» к Ромелу Лукаку.

В настоящее время ведутся переговоры с «Челси», в то время как нерадзурри делали предложение, которое, по данным Sky, еще не убедило английский клуб. Новость, которая вызвала иронию у фанатов «Юве».

Ходы, чтобы заполучить Милинковича-Савича

«Сержант» стал целью номер один на усиление полузащиты: Манна и Джунтоли не хотят платить 40 млн, которые требует Лотито. В сделку могут включить как вернувшегося из «Монцы» Ровеллу, так и Луку Пеллегрини.

Игрок 2004 г.р., который нравится «Юве»

Возможный наследник Куадрадо и перспектива на будущее: Иван Френеда, правый защитник 2004 г.р., вышедший в 24 матчах в составе «Вальядолида» в сезоне-2022/23, давно на виду у бьянконери.

На игрока претендует «Милан», а «Юве», как обычно, следит за ситуацией.

Кто может уйти

Леонардо Бонуччи

По данным Corriere di Torino, центральный защитник больше не входит в планы «Юве». В клубе даже хотят убедить его уйти за год до истечения контракта. У Бонуччи огромная зарплата в 6,5 млн евро в год, а на него претендуют клубы МЛС, Саудовской Аравии и даже один из АПЛ. Речь про «Ньюкасл», который наводил справки о Лео.

Закария готов попрощаться

Редакция Sky Sport не сомневается: следующая неделя может стать решающей для перехода Дениса Закарии в «Вест Хэм». «Юве» ждет последнего предложения от победителя Лиги конференций. За него пытаются выручить не менее 25 млн евро.

Влахович уходит при одном условии

Форвард «Юве» Душан Влахович может покинуть Турин только при одном условии: за серба нужно заплатить не меньше 70 млн евро. Только в этом случае бьянконери отпустят игрока, который в прошлом сезоне во всех турнирах забил 14 голов.