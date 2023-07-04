В течение нескольких недель ходили слухи о некоторых «жертвах», которые «Ювентус» мог бы принести, чтобы улучшить свое финансовое положение и облегчить зарплатную ведомость.

Неоднократно сообщалось, что клуб может пожертвовать Глейсоном Бремером.

По данным Sportmediaset, «Челси» уже обратился к «Ювентусу», предложив около 50 миллионов евро за защитника.

«Ювентус» готов продать бразильца, но не меньше, чем за 60 млн евро. Так что, решение за «Челси».

Напомним, что Бремер перешел в «Ювентус» из «Торино» прошлым летом, с клубом его связывает контракт до 2027 года.