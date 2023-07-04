Туринская Старушка
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«Челси» сделал первое предложение «Ювентусу» по Бремеру

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В течение нескольких недель ходили слухи о некоторых «жертвах», которые «Ювентус» мог бы принести, чтобы улучшить свое финансовое положение и облегчить зарплатную ведомость.

Неоднократно сообщалось, что клуб может пожертвовать Глейсоном Бремером.

По данным Sportmediaset, «Челси» уже обратился к «Ювентусу», предложив около 50 миллионов евро за защитника.

«Ювентус» готов продать бразильца, но не меньше, чем за 60 млн евро. Так что, решение за «Челси».

Напомним, что Бремер перешел в «Ювентус» из «Торино» прошлым летом, с клубом его связывает контракт до 2027 года.

3 комментария

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d.xoxlov
Сандро-Бонуччи-Ругани просто обосраться защита вырисовывается.
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Алексей Гусев
если правда про 60, это будет глупость, 80-100 оптимал.
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Андрей wtf
Ответ d.xoxlov
Сандро-Бонуччи-Ругани просто обосраться защита вырисовывается.
да вообще состав с их политикой, получается обосраться и сесть вдобавок, а если учесть что у руля остаётся несравненый, то будет удача если в следующем сезоне в какую 7-ку залетим.
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