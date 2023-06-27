Туринская Старушка
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«Ювентус» хочет сэкономить более 30 млн евро на зарплате футболистов

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Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
Душан Влахович Душан Влахович
Алекс Сандро Алекс Сандро
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 Приоритет для «Ювентуса» этим летом – облегчение зарплатной ведомости. И, похоже, что пока клуб идет к своей цели. По данным La Gazzetta dello Sport, «Юве» может сэкономить более 30 млн евро благодаря расставанию с тремя игроками.

Леандро Паредес вернулся в «ПСЖ», где будет продолжать зарабатывать 5 млн евро, Хуан Куадрадо, тоже получавший 5 млн, покинул клуб, доработав контракт, Анхель Ди Мария со своим уходом освободил 7 млн евро.

Не секрет, что «Ювентус» пытается избавиться от Алекса Сандро, которая получает 6 млн евро и даже от Душана Влаховича, чей доход составляет 7 млн евро за сезон.

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