Андреа Бардзальи, бывший защитник «Ювентуса», считает, что продление контракта Адриена Рабьо очень важно для «Ювентуса» перед стартом будущего сезона.

Предыдущий контракт Рабьо с «Ювентусом» истекал в конце июня, ходили упорные слухи о том, что полузащитник покинет Турин. Тем не менее, Рабьо продлил соглашение с «Ювентусом» после того, как Массимилиано Аллегри призвал клуб заключить сделку.

Прошедший сезон был лучшим для Рабьо в «Ювентусе», он был незаменим в составе. Его впечатляющие выступления убедили руководство клуба в необходимости сохранить его в команде.

В результате Рабьо будет играть ведущую роль в полузащите «Ювентуса» в предстоящем сезоне. По словам Андреа Барцальи, такое развитие событий положительно скажется на перспективах клуба.

«Трансферный рынок сейчас набирает обороты, и нам нужно посмотреть, кто придет, а кто уйдет. Но продление Рабьо — это положительный знак. Он современный полузащитник с отличной скоростью и исключительным мастерством, которое некоторое время оставались незамеченным», - цитирует Бардзальи TuttoJuve.