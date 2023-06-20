Решил не испытывать судьбу.

30 июня 2023 года Адриен Рабьо должен был стать свободным агентом, так как его четырехлетний контракт с «Ювентусом» заканчивался. Основным претендентом на хавбека виделся «Юнайтед». По слухам во французе был лично заинтересован Эрик тен Хаг.

Все это время бьянконери предлагали игроку продлиться на один год, причем сохранив нынешнюю зарплату − 8,97 млн евро за сезон. После этого вновь сесть за стол переговоров и улучшить или ухудшить договор.

До последнего Вероник Рабьо, мама и агент Адриена, пыталась получить солидную компенсацию за продление, а также настаивала на более продолжительном контракте и повышении зарплаты. Похоже, что все было подписано на условиях «Ювентуса». Игрок решил не пытаться менять обстановку и продолжить радовать болельщиков Старой Синьоры.

Вот как отреагировали на эту новость фанаты в социальных сетях:

💭 К счастью, он у нас есть еще один год.

💭 Выставляете это как большую победу, когда это посредственная новость. В прошлом сезоне − хороший игрок, если он продолжит в том же духе, будет здорово, но я могу предположить, что он вернется к своему среднему уровню.

💭 Умное решение, дать ему контракт всего на один год, когда он был откровенно ужасен в трех из четырех предыдущих сезонах.

💭 Никогда не думал, что мне будет жалко команду, за которую я болею вот уже 20 лет. Сегодня это случилось. Когда-нибудь «Юве» вернется без гребаных жокеев и лошадей. А пока мы копаем яму глубже, чем уже сделали.

💭 Надеюсь, что клуб не дал ни цента его матери. А так посмотрим, сможет ли он два сезона подряд показывать уверенную игру.

А как вы отреагировали на продление контракта с Адриеном Рабьо? Пишите в комментариях.