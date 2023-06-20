«К счастью, он у нас есть еще один год». Болельщики «Ювентуса» отреагировали на продление Адриена Рабьо
Решил не испытывать судьбу.
30 июня 2023 года Адриен Рабьо должен был стать свободным агентом, так как его четырехлетний контракт с «Ювентусом» заканчивался. Основным претендентом на хавбека виделся «Юнайтед». По слухам во французе был лично заинтересован Эрик тен Хаг.
Все это время бьянконери предлагали игроку продлиться на один год, причем сохранив нынешнюю зарплату − 8,97 млн евро за сезон. После этого вновь сесть за стол переговоров и улучшить или ухудшить договор.
До последнего Вероник Рабьо, мама и агент Адриена, пыталась получить солидную компенсацию за продление, а также настаивала на более продолжительном контракте и повышении зарплаты. Похоже, что все было подписано на условиях «Ювентуса». Игрок решил не пытаться менять обстановку и продолжить радовать болельщиков Старой Синьоры.
Вот как отреагировали на эту новость фанаты в социальных сетях:
💭 К счастью, он у нас есть еще один год.
💭 Выставляете это как большую победу, когда это посредственная новость. В прошлом сезоне − хороший игрок, если он продолжит в том же духе, будет здорово, но я могу предположить, что он вернется к своему среднему уровню.
💭 Умное решение, дать ему контракт всего на один год, когда он был откровенно ужасен в трех из четырех предыдущих сезонах.
💭 Никогда не думал, что мне будет жалко команду, за которую я болею вот уже 20 лет. Сегодня это случилось. Когда-нибудь «Юве» вернется без гребаных жокеев и лошадей. А пока мы копаем яму глубже, чем уже сделали.
💭 Надеюсь, что клуб не дал ни цента его матери. А так посмотрим, сможет ли он два сезона подряд показывать уверенную игру.
А как вы отреагировали на продление контракта с Адриеном Рабьо? Пишите в комментариях.
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