Туринская Старушка
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«Он удивлен, что не было большого интереса». Трансферный инсайдер рассказал о ситуации вокруг Рабьо

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Скоро станет свободным агентом.

Трансферный инсайдер Дин Джонс в интервью GiveMeSport рассказал о том, что информация об интересе Эрика тен Хага и «Юнайтед» − это неправда.

«Мне сказали, что сам игрок очень удивлен, что вокруг вероятности того, что он может уйти (в январе), не было больше шумихи. Это футболист, который улучшит практически любой состав. Более того, что он сделает лучше большинство стартовых составов».

30 июня француз станет свободным агентом. Его непомерные требования по зарплате при продлении контракта с «Юве» стали причиной интереса к нему со стороны «Юнайтед». Сейчас кажется, что не все так уж просто.

Бьянконери предлагают хавбеку продление контракта на тех же условиях, что у него были. После зарплата может быть пересмотрена в сторону увеличения, если он вновь докажет свою состоятельность. Пока Рабьо и его мама-агент взяли паузу.

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