Туринская Старушка
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Адриен Рабьо все ближе к АПЛ. На него претендует клуб из лигочемпионской зоны

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И это не «Юнайтед».

Сделка по продлению контракт с Адриеном Рабьо усложняется: один из ведущих клубов АПЛ хочет увести его из-под носа «Ювентуса».

Недавно Вероника Рабьо, мама и агент Адриена, запросила у бьянконери новый контракт на 10 млн евро и большие подъемные. Согласно информации TuttoJuve, последние несколько дней игрок ведет переговоры с «Ньюкаслом», который может использовать деньги арабского фонда Pif и факт участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне, чтобы заманить хавбека к себе.

На сегодня предложение «Юве» такое: продление контракта на год с той же зарплатой (7 млн евро), а затем переподписание на лучших условиях. В клубе давят на то, что в Турине игроку хорошо.

В этом сезоне Аллегри выпускал Рабьо на более подходящей ему позиции, что вылилось в 11 голов и 5 голевых передач.

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