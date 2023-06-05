Сезон завершился финалом Лиги чемпионов в прошедшую субботу – «Манчестер Сити» завоевал долгожданный кубок и отпраздновал победу.

В социальных сетях завирусилось сравнение Эрлинга Холанда с трофеем и Душана Влаховича – грустного на отдыхе. Норвежец демонстрирует великолепную физическую форму, тогда как «9» номер «Ювентуса» выглядит куда менее спортивным.

«Разница между футболистом, занимающимся под руководством реального тренера и мошенника».

Болельщики прокомментировали пост:

💭«Разница между вовлеченностью с настойчивостью и поеданием пасты с нытьем».

💭«Мотивация и желание достичь величия vs комфортное существование и деньги».

💭«#AllegriOut»

💭«Что с Влаховичем?»