«Настоящий тренер vs мошенник». Болельщики сравнили Эрлинга Холанда и Душана Влаховича
Сезон завершился финалом Лиги чемпионов в прошедшую субботу – «Манчестер Сити» завоевал долгожданный кубок и отпраздновал победу.
В социальных сетях завирусилось сравнение Эрлинга Холанда с трофеем и Душана Влаховича – грустного на отдыхе. Норвежец демонстрирует великолепную физическую форму, тогда как «9» номер «Ювентуса» выглядит куда менее спортивным.
«Разница между футболистом, занимающимся под руководством реального тренера и мошенника».
Болельщики прокомментировали пост:
💭«Разница между вовлеченностью с настойчивостью и поеданием пасты с нытьем».
💭«Мотивация и желание достичь величия vs комфортное существование и деньги».
💭«#AllegriOut»
💭«Что с Влаховичем?»
Комментарии