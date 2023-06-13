«Ювентус» готовится к серьезной чистке. Стало известно, на сколько клубу нужно сократить бюджет
Сделают за счет трансферов и сокращения зарплатной ведомости.
«Ювентус» готовится к новому сезону, который обещает быть совсем не похожим на предыдущие. Впервые за много лет бьянконери остались без Лиги чемпионов.
После штрафа, который был получен за «подозрительный прирост капитала», команда закончила сезон на седьмом месте, что позволит ей максимум сыграть в Лиге конференций. Хотя и этот еврокубок может быть под вопросом, так как УЕФА продолжает параллельное расследование.
По данным Goal.com, такие вводные неизбежно приведут к сокращению штата клуба, которому придется готовиться к летней распродаже. Цель − принести в казну около 120 млн евро за счет продаж игроков и сокращения фонда заработной платы.
Именно с этой точки зрения следует рассматривать прощание с Леандро Паредесом, Анхелем Ди Марией и Аркадиушом Миликом, а также с Адриеном Рабьо. Этот ход значительно сократит зарплатный фонд. Кроме этого по слухам клуб может расстаться с Душаном Влаховичем и/или с Федерико Кьезой.
"Нам пришлось урезать штат, сократить зарплаты, продать важных игроков, тем не менее мы добились важных результатов - место в Лиге Конференций, молодежь растет. Не стоит забывать, что победа - это что-то экстраординарное."
Занавес.
Ведь на следующий сезон, ориентируясь на качество игры в сезоне прошедшем, задачу выиграть Скудетто перед Аллегри уже никто, находящийся в здравом уме, не поставит. Все понимают - оказался не способен с Рабьо и Ди Марией, без них тем более. Ну, а Аллегри только этого и надо - условия курортно-санаторного романа. Где требования минимальны. Ни результата не требуют, ни качественной, привлекательной глазу зрителя, игры. В общем хорошо устроился.
Вот так, благодаря этому комбинатору, Ювентус постепенно, но верно, превращается в болото. В такое же, как когда-то, при нем же, превратился Милан. Там тоже, несмотря на то, что дела шли все хуже и хуже, не хотели видеть причину проблем в Аллегри. Такой удобный, корпоративный ☝🏻 тренер. Просто душка.