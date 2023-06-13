Сделают за счет трансферов и сокращения зарплатной ведомости.

«Ювентус» готовится к новому сезону, который обещает быть совсем не похожим на предыдущие. Впервые за много лет бьянконери остались без Лиги чемпионов.

После штрафа, который был получен за «подозрительный прирост капитала», команда закончила сезон на седьмом месте, что позволит ей максимум сыграть в Лиге конференций. Хотя и этот еврокубок может быть под вопросом, так как УЕФА продолжает параллельное расследование.

По данным Goal.com, такие вводные неизбежно приведут к сокращению штата клуба, которому придется готовиться к летней распродаже. Цель − принести в казну около 120 млн евро за счет продаж игроков и сокращения фонда заработной платы.

Именно с этой точки зрения следует рассматривать прощание с Леандро Паредесом, Анхелем Ди Марией и Аркадиушом Миликом, а также с Адриеном Рабьо. Этот ход значительно сократит зарплатный фонд. Кроме этого по слухам клуб может расстаться с Душаном Влаховичем и/или с Федерико Кьезой.