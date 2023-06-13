Туринская Старушка
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«Ювентус» готовится к серьезной чистке. Стало известно, на сколько клубу нужно сократить бюджет

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Сделают за счет трансферов и сокращения зарплатной ведомости.

«Ювентус» готовится к новому сезону, который обещает быть совсем не похожим на предыдущие. Впервые за много лет бьянконери остались без Лиги чемпионов.

После штрафа, который был получен за «подозрительный прирост капитала», команда закончила сезон на седьмом месте, что позволит ей максимум сыграть в Лиге конференций. Хотя и этот еврокубок может быть под вопросом, так как УЕФА продолжает параллельное расследование.

По данным Goal.com, такие вводные неизбежно приведут к сокращению штата клуба, которому придется готовиться к летней распродаже. Цель − принести в казну около 120 млн евро за счет продаж игроков и сокращения фонда заработной платы.

Именно с этой точки зрения следует рассматривать прощание с Леандро Паредесом, Анхелем Ди Марией и Аркадиушом Миликом, а также с Адриеном Рабьо. Этот ход значительно сократит зарплатный фонд. Кроме этого по слухам клуб может расстаться с Душаном Влаховичем и/или с Федерико Кьезой.

6 комментариев

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Alehandro1978
Вот только Кьезу трогать не надо, будущее Команды не надо рубить у основания
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Сергей Петлин
На выход в этом году должны пойти - в первую очередь Аллегри и дальше по списку: Щенсны, Бонуччи, Де Шильо, Сандро, Куадрадо, Ругани, Паредес, Артур, Маккени, Закария, Рабьо, Погба, Куадрадо, Ди Мария, Кин. Вот вам лямов сто уже наверное только одних зп на игроках, которые по сути не нужны в команде. Если удастся ещё из них кого-то продать, то будет прекрасно, если нет, то отпускать даром, толку от них уже не будет. Брать нормального тренера и строить команду вокруг Локателли, Фаджоли, Кьезы, Влаховича. Этот сезон без ЕК, можно дать молодёжи шанс.
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Виктор Богданов
Ну давайте продадим Влаховича и Кьезу - а то пытаются там атаковать что-то, зато Аллегри остаётся. Вот это футбол будет, вот загляденье. Еще один сезон этого тошнилова . Опять смотреть и грустить, смотреть и грустить …
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vel
Ну, вот.. Теперь у Аллегри новая отмазка появилась:
"Нам пришлось урезать штат, сократить зарплаты, продать важных игроков, тем не менее мы добились важных результатов - место в Лиге Конференций, молодежь растет. Не стоит забывать, что победа - это что-то экстраординарное."

Занавес.

Ведь на следующий сезон, ориентируясь на качество игры в сезоне прошедшем, задачу выиграть Скудетто перед Аллегри уже никто, находящийся в здравом уме, не поставит. Все понимают - оказался не способен с Рабьо и Ди Марией, без них тем более. Ну, а Аллегри только этого и надо - условия курортно-санаторного романа. Где требования минимальны. Ни результата не требуют, ни качественной, привлекательной глазу зрителя, игры. В общем хорошо устроился.

Вот так, благодаря этому комбинатору, Ювентус постепенно, но верно, превращается в болото. В такое же, как когда-то, при нем же, превратился Милан. Там тоже, несмотря на то, что дела шли все хуже и хуже, не хотели видеть причину проблем в Аллегри. Такой удобный, корпоративный ☝🏻 тренер. Просто душка.
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PabloMontero
Вот и вернулись к временам Коболли-Блан-Секко.
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Виктор Богданов
Ответ Alehandro1978
Вот только Кьезу трогать не надо, будущее Команды не надо рубить у основания
К сожалению, он сам может попросить на выход. Еще два года с Аллегри не каждый футболист захочет провести
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