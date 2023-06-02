Туринская Старушка
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Адриен Рабьо получил травму в сборной Франции и возвращается в Турин

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Сезон «Ювентуса» завершился неделю назад, но некоторые футболисты еще не ушли на заслуженный отдых, поскольку отправились в расположение национальных сборных. Среди них и Адриен Рабьо, он был в составе сборной Франции и готовился к отборочным матчам на Евро.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, полузащитник получил мышечное повреждение во время тренировки, а медицинское обследовании выявило травму голени, из-за которой Рабьо пропустил встречи с Гибралтаром (16 июня) и Грецией (19 июня).

Французы уже вызвали в качестве замены Рабьо игрока «Астон Виллы» Бубакара Камара, а Адриен вернётся в Турин.

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