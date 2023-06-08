Пережили волну повреждений.

Уходящий сезон с точки зрения травм стал настоящей катастрофой для «Ювентуса». Повреждения игроков сильно влияли на стартовый состав, который выбирал Массимилиано Аллегри.

По подсчетам сайта Il Bianconero, в общем игроки «Юве» получили 73 травм, что вылилось в 293 пропущенных матча или 1662 дням.

Самое большое влияние на эту цифру оказал Поль Погба, на счету которого 6 травм: пропущено 53 матча или 264 дня. Далее идут Де Шильо (5 травм, 29 матчей или 183 дня) и Леонардо Бонуччи (6 травм, 20 матчей или 114 дней).

Влахович также часто не мог помочь команде − 4 травмы, 13 матчей или 82 дня. Его основная проблема − пубалгия или хроническое повреждение паха.

Персоналу бьянконери придется особенно поработать над этим пунктом, если они не хотят повторить этот катастрофический год.