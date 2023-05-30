Пригрозили долгим запретом участия в еврокубках.

Сегодня на официальном сайте «Ювентуса» появилось следующее сообщение, которое ставит для туринского клуба точку в отношениях с Суперлигой.

«В связи со слухами, появившимися в сегодняшней прессе, «Ювентус» сообщает, что он направил письмо двум оставшимся клубам, которые, как и «Ювентус», не осуществили выход из проекта Суперлига («Мадрид» и «Барселона»), чтобы начать период обсуждения между тремя клубами относительно возможного выхода «Юве» из проекта.

Любые коммуникации будут после завершения переговоров и оценок по вышеуказанным вопросом. Многие из версий, которые были опубликованы в СМИ, связанные с содержанием письма, не соответствуют действительности. Более подробная информация о проекте Суперлиги есть в пресс-релизах, которые были выпущены 19 и 21 апреля 2021 года».

Проект Суперлиги появился 18 апреля 2021 года. Первоначально в него вошли 12 клубов-основателей. Это «Ювентус», «Милан», «Интер», «Барселона», «Мадрид», «Атлетико», «Сити», «Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси».

Формат турнира сразу вызвал множество вопросов, так как получался закрытый турнир из 20 команд − 12 клубов-основателей плюс еще 3 клуба, которые должны были присоединиться позже, а 5 оставшихся мест выдавались бы командам за какие-то показатели, продемонстрированные в последние сезоны.

Уже 18 и 19 апреля 2021 года крупнейшие фанатские группировки английских клубов, а также ФИФА и УЕФА начали беспрецедентное давление на всех основателей турнира. В течение двух дней проект покинули 9 из 12 команд.

21 апреля 2021 года в интервью BBC теперь уже экс-президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сказал следующее: «Будет ли реализован проект Суперлиги? Если говорить откровенно, то нет. Очевидно, этого не произойдёт».

Несмотря на это, до сегодня «Юве» официально не подавал заявку на выход из проекта, как и два других клуба − «Барселона» и «Мадрид». Некоторые болельщики и журналисты связывают все последние уголовные и спортивные дела, направленные против бьянконери, как раз с твердой позицией по Суперлиге.

По делу о приросте капитала (плюсваленца) клуб лишили 10 очков, по маневрам с зарплатами дали штраф 720 тысяч евро. УЕФА находилась в ожидании двух приговоров, чтобы ввести свои санкции, вплоть до исключения из еврокубков. Пока официальной информации об этом нет, но по сегодняшним данным Diario AS, «Юве» может грозить лишения права играть в еврокубковых соревнованиях сроком до пяти лет.