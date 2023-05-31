Туринская Старушка
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Сербское издание: Душан Влахович в шаге от перехода в «Баварию»

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Игрока очень хотят видеть в Мюнхене.

Сербское издание Telegraf выдало эксклюзивную информацию: форвард «Ювентуса» Душан Влахович на пороге перехода в «Баварию».

Учитывая, что игрок часто травмировался и нередко оказывался на скамейке запасных, поскольку тренер Аллегри явно не ценит его так, как должен, игру Влаховича все равно можно назвать солидной. «Юве» остался без Лиги чемпионов и было очевидно, что ставки для Душана слишком высоки, чтобы не думать об изменениях.

На игрока претендовали несколько европейских грандов, но больше остальных в нем заинтересована «Бавария». Томас Тухель лично говорил с сербом и отметил, как сильно хочет видеть его в команде, что особенно порадовало игрока.

«Бавария» и «Юве» ведут переговоры о компенсации, но несмотря на то, что до договоренности еще далеко, никто не сомневается, что игрок отправится в Мюнхен. Первое предложение в 50 млн евро было отклонено, но переговоры продолжаются.

«Бавария» целый год ищет форварда, который заменит ушедшего в «Барселону» Роберта Левандовского. В этом году его заменил Эрик-Максим Шупо-Мотинг, но Тухель пришел к выводу, что он лучше в качестве запасного варианта. Душан Влахович − приоритетная цель.

Влахович переехал в Турин из «Фиорентины» лучшим бомбардиром Серии А. За него заплатили около 80 млн евро. Серб не смог раскрыть свой потенциал, забил всего 10 голов в этом сезоне Серии А, один гол в Лиге чемпионов и три в Лиге Европы.

1 комментарий

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Halicarnassus
Перестану смотреть футбол если этот трансфер состоится. Для меня даже ссылка в серию Б не выглядела так фатально , наоборот , даже не было сомнений в том , чтоб поддерживать свой клуб. Но оставлять физрука на бровке , продавая лучший актив в составе - верх тупости !
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