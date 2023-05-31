Туринская Старушка
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Адриен Рабьо сообщил «Ювентусу» свое решение относительно продления контракта

Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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По информации Tuttomercatoweb, в будущем Адриена Рабьо не никаких сомнений. Контракт французского полузащитника с «Ювентусом» истекает в конце сезона, и его мама-агент уже уведомила клуб о том, что ее сын не намерен продлевать соглашение.

Причиной такого решения в том числе стало сокращение зарплаты в предложении «Ювентуса», хотя игрок хотел идти на увеличение и получать 10 млн евро в год вместо 7 млн.

Уход Рабьо станет значительной потерей для клуба - он был одним из лучших игроков в команде Макса Аллегри в этом сезоне, забив 11 голов за «Юве».

2 комментария

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PenCap Chew
Жаль, конечно, но что поделать. Переживали потери и посильнее: Видаль, праймовый Погба, тот же Дибала. Переживем и уход Рабьо. Он, конечно, хорош был в этом сезоне (про предыдущие сезоны промолчу), но не супер-топ.
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juveforzajuve
Не факт, что в сильном Ювентусе Рабьо покажет себя также с сильной стороны.
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