По информации Tuttomercatoweb, в будущем Адриена Рабьо не никаких сомнений. Контракт французского полузащитника с «Ювентусом» истекает в конце сезона, и его мама-агент уже уведомила клуб о том, что ее сын не намерен продлевать соглашение.

Причиной такого решения в том числе стало сокращение зарплаты в предложении «Ювентуса», хотя игрок хотел идти на увеличение и получать 10 млн евро в год вместо 7 млн.

Уход Рабьо станет значительной потерей для клуба - он был одним из лучших игроков в команде Макса Аллегри в этом сезоне, забив 11 голов за «Юве».