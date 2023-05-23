Туринская Старушка
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«Ювентус» договорился, Аньелли − нет. Суд над экс-президентом и другими лицами состоится 15 июня

Ювентус Ювентус
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Андреа Аньелли Андреа Аньелли
Павел Недвед Павел Недвед
Фабио Паратичи
Федерико Керубини
Футбол Футбол

Не согласны с итальянским спортивным правосудием.

В день заключения сделки между «Ювентусом» и Федерацией футбола Италии были те, кто решил не подписывать ее. Например, бывший президент клуба Андреа Аньелли.

По данным Goal.com, он не был единственным, кто не захотел подписывать отказ от апелляции по поводу «фиктивного» прироста капитала. Кроме него это также сделали Фабио Паратичи, Павел Недвед и Федерико Керубини.

Сегодня стало известно о том, что «Юве» и FIGC подписали сделку: клуб отказался об будущих апелляций на лишение 10 очков, но при этом заплатит 718 тысяч евро за маневры с зарплатами. Аньелли же продолжит юридическую борьбу, которая назначена на 15 июня.

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