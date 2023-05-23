Не согласны с итальянским спортивным правосудием.

В день заключения сделки между «Ювентусом» и Федерацией футбола Италии были те, кто решил не подписывать ее. Например, бывший президент клуба Андреа Аньелли.

По данным Goal.com, он не был единственным, кто не захотел подписывать отказ от апелляции по поводу «фиктивного» прироста капитала. Кроме него это также сделали Фабио Паратичи, Павел Недвед и Федерико Керубини.

Сегодня стало известно о том, что «Юве» и FIGC подписали сделку: клуб отказался об будущих апелляций на лишение 10 очков, но при этом заплатит 718 тысяч евро за маневры с зарплатами. Аньелли же продолжит юридическую борьбу, которая назначена на 15 июня.