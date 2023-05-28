Туринская Старушка
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📸Находчивые юные фанаты «Юве» развеселили VIP-ложу. Все ради автографа Влаховича

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Получили то, что просили.

В первом тайме матча между «Ювентусом» и «Миланом», который принимает домашняя арена бьянконери, произошел забавный эпизод. Во время остановки игры режиссер решил переключиться на трибуны, где в VIP-ложе сидел не включенный в заявку форвард Душан Влахович.

Болельщики заметили его еще до начала матча, но никто не решался попросить его о чем-то, кроме двух смелых парней. Они сняли с себя домашние футболки «Юве», которые клуб будет использовать в следующем сезоне, и протянули их сербу вместе с фломастером.

Такой поступок удивил не только самого Влаховича, но и всех, кто сидел рядом с ним и в соседней зоне VIP-ложи. Душан расписался на майках и отдал их обратно.

В этом сезоне Душан Влахович провел за «Ювентус» в Серии А 27 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи. Сейчас он залечивает поврежденное сухожилие правого бедра.

2 комментария

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дикийоскар
Футболки-то точно на будущий сезон останутся. А вот Душан вряд ли
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Halicarnassus
Скоро будете автографы Аллегри просить , с таким составом и игрой !
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