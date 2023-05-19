Не лучший сезон для аргентинца.

Хорхелина Кардосо, жена Анхеля Ди Марии, увидела в одной из социальных сетей комментарий, который критиковал ее мужа, и решила ответить. Получилось, мягко говоря, не очень.

«Не он готовит команду, не он тренер, не он предпочитает сидеть в защите. Заткнись, ты тупой или тебе за это платят?»

В прошлом жена вингера уже отличалась предельной откровенностью в прессе.

«Манчестер? Просто ужасно. Мы были в «Мадриде», для меня лучший клуб в мире. Все было идеально до того, как поступило предложение от «Юнайтед». Ему дали большие деньги, и потом в Испании нас называли «peseteros» (жадными до денег). И они были правы. Если ты работаешь в компании, а другая удваивает твою зарплату, то ты принимаешь предложение».

35-летний Анхель Ди Мария перебрался в «Ювентус» летом прошлого года после того, как закончился его контракт с «ПСЖ». За 24 матча Серии А аргентинец забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи, в Лиге чемпионов на его счету 3 матча и 3 голевые передачи, а в Лиге Европы − 7 матчей и 4 гола.

По данным итальянских инсайдеров, маловероятно, что игрок останется в Турине после этого сезона.