Туринская Старушка
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Хендерсон троллит Влаховича в матче «Эмполи» - «Ювентус»: кадры завирусились в сети

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Вчера во время матча между «Эмполи» и «Ювентусом» (4:1) было несколько напряженных моментов между полузащитником хозяев поля Лиэмом Хендерсоном и Душаном Влаховичем.

Футболист «Эмполи» решил высмеять серба, приговаривая: «О, 80 миллионов, 80 миллионов», напоминая о сумме, которую заплатил за Влаховича «Ювентус» «Фиорентине», как за основное усиление атаки.

Влахович ответил Хендерсону, но прикрыл рот рукой, поэтому невозможно было разглядеть его слов в адрес шотландца.

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