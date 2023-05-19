Вчера во время матча между «Эмполи» и «Ювентусом» (4:1) было несколько напряженных моментов между полузащитником хозяев поля Лиэмом Хендерсоном и Душаном Влаховичем.

Футболист «Эмполи» решил высмеять серба, приговаривая: «О, 80 миллионов, 80 миллионов», напоминая о сумме, которую заплатил за Влаховича «Ювентус» «Фиорентине», как за основное усиление атаки.

Влахович ответил Хендерсону, но прикрыл рот рукой, поэтому невозможно было разглядеть его слов в адрес шотландца.