Туринская Старушка
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Погба провел за «Ювентус» 161 минуту во всех соревнованиях. Сколько за каждую минуту заплатили туринцы?

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Прошлым летом Погба вернулся в «Ювентус» и почти сразу получил серьезную травму.

Восстановление полузащитника шло долго и трудно, Поль пропустил чемпионат мира и не смог помочь «бьянконери» в важнейших матчах сезона. Наконец француз вернулся в строй, а в матче против «Кремонезе» даже вышел в стартовом составе команды Аллегри.

Но уже уже на 22-й минуте встречи Погба получил травму и досрочно покинул поле. Полузащитник, навешивая в штрафную соперника, заработал повреждение четырехглавой мышцы левого бедра.

Из-за травмы Поль пропустит 20 дней, то есть он выбыл до конца сезона.

В этом сезоне Погба принял участие в 10-ти матчах «бьянконери». Gazzetta Dello Sport подсчитала, сколько «Ювентус» заплатил за фактическое игровое время француза.

Полузащитник провел на поле 161 минуту во всех соревнованиях: 108 минут в Серии А, 42 минуты в Лиге Европы и 11 минут в Кубке Италии.

За каждую минуту, проведенную Погба на поле, «Старая Синьора» выложила 65 000 евро. Солидная сумма.

По контракту с «Ювентусом» у Поля осталось еще три года. В феврале издание Daily Mail писало, что туринцы рассматривают возможность расторжения соглашения с французом.

Ужасный сезон для Погба.

3 комментария

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Павел Анатольевич
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Vitalij berko
Смотрите лучше в свой кошелёк
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Vladislav Kirsenko
Ответ Павел Анатольевич
Дорогие друзья, подпишитесь на мой блог о Криштиану Роналду! (блог см. в профиле)
Господи, вот чего на спортсе не хватает, так это еще одного блога со всякой желтухой о Роналду
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