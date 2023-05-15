Прошлым летом Погба вернулся в «Ювентус» и почти сразу получил серьезную травму.

Восстановление полузащитника шло долго и трудно, Поль пропустил чемпионат мира и не смог помочь «бьянконери» в важнейших матчах сезона. Наконец француз вернулся в строй, а в матче против «Кремонезе» даже вышел в стартовом составе команды Аллегри.

Но уже уже на 22-й минуте встречи Погба получил травму и досрочно покинул поле. Полузащитник, навешивая в штрафную соперника, заработал повреждение четырехглавой мышцы левого бедра.

Из-за травмы Поль пропустит 20 дней, то есть он выбыл до конца сезона.

В этом сезоне Погба принял участие в 10-ти матчах «бьянконери». Gazzetta Dello Sport подсчитала, сколько «Ювентус» заплатил за фактическое игровое время француза.

Полузащитник провел на поле 161 минуту во всех соревнованиях: 108 минут в Серии А, 42 минуты в Лиге Европы и 11 минут в Кубке Италии.

За каждую минуту, проведенную Погба на поле, «Старая Синьора» выложила 65 000 евро. Солидная сумма.

По контракту с «Ювентусом» у Поля осталось еще три года. В феврале издание Daily Mail писало, что туринцы рассматривают возможность расторжения соглашения с французом.

Ужасный сезон для Погба.