В 35-м туре Серии А «Ювентус» принимал в гостях «Кремонезе».

Этот матч мог стать триумфальным возвращением Погба в строй. Поль появился в стартовом составе «бьянконери» впервые за долгие годы, но отыграл всего 20 минут и вновь получил травму. По предварительной информации, у полузащитника – мышечная травма левого квадрицепса. Вместо Погба на поле вышел Милик.

«Ювентус» вышел вперед на 55-й минуте. Кьеза обыграл нескольких соперников и отдал мяч Фаджоли на линию штрафной. Николо сильнейшим ударом отправил мяч под перекладину. Взятие ворот бывшей команды юноша не отпраздновал.

На 79-й минуте Бремер увеличил преимущество «бьянконери». Паредес подал с углового, Милик попытался пробить, мяч отлетел к бразильцу. Бремер головой отправил мяч в ворота.

Итоговый счет – 2:0 в пользу подопечных Аллегри.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Кремонезе» от Sofascore

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