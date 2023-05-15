Туринская Старушка
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Бремер – лучший, Влахович – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Кремонезе»

Ювентус Ювентус
Поль Погба Поль Погба
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Душан Влахович Душан Влахович
Бремер Бремер
Николо Фаджоли Николо Фаджоли
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В 35-м туре Серии А «Ювентус» принимал в гостях «Кремонезе».

Этот матч мог стать триумфальным возвращением Погба в строй. Поль появился в стартовом составе «бьянконери» впервые за долгие годы, но отыграл всего 20 минут и вновь получил травму. По предварительной информации, у полузащитника – мышечная травма левого квадрицепса. Вместо Погба на поле вышел Милик.

«Ювентус» вышел вперед на 55-й минуте. Кьеза обыграл нескольких соперников и отдал мяч Фаджоли на линию штрафной. Николо сильнейшим ударом отправил мяч под перекладину. Взятие ворот бывшей команды юноша не отпраздновал.

На 79-й минуте Бремер увеличил преимущество «бьянконери». Паредес подал с углового, Милик попытался пробить, мяч отлетел к бразильцу. Бремер головой отправил мяч в ворота.

Итоговый счет – 2:0 в пользу подопечных Аллегри.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Кремонезе» от Sofascore

Как вам игра? Кто из футболистов впечатлил больше всего?

2 комментария

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Александр Покореев
Аллегри летом дали Погба и Паредеса, но главным усилинием в центре оказался Фаджоли. Надеюсь, Камбьяццо и Ровелла не менее ярко вольются в состав. А Миретти надо бы съездить на годик в клуб попроще.
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