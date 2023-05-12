После вчерашней замены Влахович был раздражен. Его реакция попала на камеры
Происходит не первый раз.
Вчерашний домашний матч Лиги Европы «Ювентуса» и «Севильи» явно не развивался по сценарию бьянконери. После перерыва Массимилиано Аллегри провел несколько замен, чтобы попытаться хотя бы сравнять счет. В частности на 61-й минуте с поля ушел Душан Влахович и вместо него появился Аркадиуш Милик.
Сербский форвард явно был недоволен и раздражен тем, что его убрали с поля. На фото можно увидеть, с каким лицом игрок уходил на трибуну.
Серб полностью проигнорировал тренера, не подал ему руку и даже не посмотрел в его сторону. Позже Влахович снял с руки повязку и бросил ее на землю. Вряд ли можно сказать, что между игроком и тренером есть конфликт, однако это не первый раз, когда Душан так реагирует на замену. Возможно, что он просто ожидал большего доверия и недоволен своими действиями.
Во время игры серб не реализовал пару хороших моментов и в принципе можно сказать, что его форма, мягко говоря, не отличается стабильностью.
В 25 матчах Серии А этого сезона Душан Влахович забил всего 10 мячей. За 7 игр Лиги Европы на его счету 2 гола.
Тем временем Лечче пока обыгрывает Лацио 2:1.
Для Ювентуса - это хорошая новость.