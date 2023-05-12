Туринская Старушка
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После вчерашней замены Влахович был раздражен. Его реакция попала на камеры

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Происходит не первый раз.

Вчерашний домашний матч Лиги Европы «Ювентуса» и «Севильи» явно не развивался по сценарию бьянконери. После перерыва Массимилиано Аллегри провел несколько замен, чтобы попытаться хотя бы сравнять счет. В частности на 61-й минуте с поля ушел Душан Влахович и вместо него появился Аркадиуш Милик.

Сербский форвард явно был недоволен и раздражен тем, что его убрали с поля. На фото можно увидеть, с каким лицом игрок уходил на трибуну.

Серб полностью проигнорировал тренера, не подал ему руку и даже не посмотрел в его сторону. Позже Влахович снял с руки повязку и бросил ее на землю. Вряд ли можно сказать, что между игроком и тренером есть конфликт, однако это не первый раз, когда Душан так реагирует на замену. Возможно, что он просто ожидал большего доверия и недоволен своими действиями.

Во время игры серб не реализовал пару хороших моментов и в принципе можно сказать, что его форма, мягко говоря, не отличается стабильностью.

В 25 матчах Серии А этого сезона Душан Влахович забил всего 10 мячей. За 7 игр Лиги Европы на его счету 2 гола.

4 комментария

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Кирилл Павлюченко
Момент расставания Влаховича с Юве всё ближе! Серб - форвард специфический, - его надо "обслужить" - да и реализация хромает на две ноги и на голову тоже. Вот в условный Челси или МЮ за 80-90 мультов будет лучшим решением для обеих сторон.
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I am Timur >>M<<
Старался и очень сильно хотел забить. Вот и расстроился.
Тем временем Лечче пока обыгрывает Лацио 2:1.
Для Ювентуса - это хорошая новость.
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I am Timur >>M<<
Лацио потерял 2 очка. Надеюсь Ювентус победит.
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