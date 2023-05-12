7 комментариев

Данило – лучший, Влахович – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Севильи»
В первом матче полуфинала Лиги Европы «Ювентус» сыграл вничью с «Севильей».
Матч против испанской команды получился для «бьянконери» непростым. На 26-й минуте гости открыли счет. Торрес отправил мяч в пустую зону на фланге, Окампус покатил в центр штрафной, где Эн-Несири без проблем отправил мяч в ворота.
После пропущенного гола «Ювентус» стал играть менее уверенно. У Влаховича была парочка моментов, которые у серба не получилось реализовать. Видимо, повязка на руке все же не приносит Душану удачу.
В концовке туринцы могли получить право на пенальти. Многим показалось, что Баде в штрафной сфолил на Рабьо. Только вот арбитр нарушения не увидел. Казалось, «Ювентус» потерпел поражение на домашнем поле, но игру эпично перевернул Гатти.
На 97-й минуте после подачи с углового мяч оказался у Данило, затем снаряд перехватил Погба и сделал скидку. Гатти рванул к воротам и головой вколотил мяч в сетку буквально на последних секундах матча.
Итоговый счет – 1:1. Все решится в ответной встрече через неделю.
Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Севильи» от Sofascore
Как вам игра? Почему «бьянконери» не удалось вырвать победу?
Погба красава, он в Севилье должен выходить в основе, Сандро сегодня пожарил ужасно, но как ЛЗ его и зменить некем толком. Можно Данило, но можно и в 3 ЦЗ попробовать ответку. Севилья дома будет рисковать в первом тайме, надо ловить на контрах их, 3-5-2 можно пробовать имхо.
Время покажет. Слава Богу Гатти нам сегодня подарил надежду.
Отдельно также хочу сказать что Макс сегодня промахнулся, нельзя дома в 1/2 ЛЕ выходить с Миретти в основе. Нельзя экономить настолько. Мое скромное мнение. Но я до последнего верю что Макс сможет довести до победы Юве в ЛЕ.
FJ