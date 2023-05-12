7 комментариев

В первом матче полуфинала Лиги Европы «Ювентус» сыграл вничью с «Севильей».

Матч против испанской команды получился для «бьянконери» непростым. На 26-й минуте гости открыли счет. Торрес отправил мяч в пустую зону на фланге, Окампус покатил в центр штрафной, где Эн-Несири без проблем отправил мяч в ворота.

После пропущенного гола «Ювентус» стал играть менее уверенно. У Влаховича была парочка моментов, которые у серба не получилось реализовать. Видимо, повязка на руке все же не приносит Душану удачу.

В концовке туринцы могли получить право на пенальти. Многим показалось, что Баде в штрафной сфолил на Рабьо. Только вот арбитр нарушения не увидел. Казалось, «Ювентус» потерпел поражение на домашнем поле, но игру эпично перевернул Гатти.

На 97-й минуте после подачи с углового мяч оказался у Данило, затем снаряд перехватил Погба и сделал скидку. Гатти рванул к воротам и головой вколотил мяч в сетку буквально на последних секундах матча.

Итоговый счет – 1:1. Все решится в ответной встрече через неделю.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Севильи» от Sofascore

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