Туринская Старушка
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Данило – лучший, Влахович – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Севильи»

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В первом матче полуфинала Лиги Европы «Ювентус» сыграл вничью с «Севильей».

Матч против испанской команды получился для «бьянконери» непростым. На 26-й минуте гости открыли счет. Торрес отправил мяч в пустую зону на фланге, Окампус покатил в центр штрафной, где Эн-Несири без проблем отправил мяч в ворота.

После пропущенного гола «Ювентус» стал играть менее уверенно. У Влаховича была парочка моментов, которые у серба не получилось реализовать. Видимо, повязка на руке все же не приносит Душану удачу.

В концовке туринцы могли получить право на пенальти. Многим показалось, что Баде в штрафной сфолил на Рабьо. Только вот арбитр нарушения не увидел. Казалось, «Ювентус» потерпел поражение на домашнем поле, но игру эпично перевернул Гатти.

На 97-й минуте после подачи с углового мяч оказался у Данило, затем снаряд перехватил Погба и сделал скидку. Гатти рванул к воротам и головой вколотил мяч в сетку буквально на последних секундах матча.

Итоговый счет – 1:1. Все решится в ответной встрече через неделю.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Севильи» от Sofascore

Как вам игра? Почему «бьянконери» не удалось вырвать победу?

7 комментариев

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FinoAllaFine FJ
Худший - Миретти. Влаха тоже был плох, но Миретти это что-то был сегодня. Как он вообще попал в основу - психологически просто как новичок бегал. Его надо выпускать когда дело сделано, пусть обретает опыт и уверенность на таком уровне, но доверить место в основе столь сырому парню, это промах. Айлинг да, был хорош.
Погба красава, он в Севилье должен выходить в основе, Сандро сегодня пожарил ужасно, но как ЛЗ его и зменить некем толком. Можно Данило, но можно и в 3 ЦЗ попробовать ответку. Севилья дома будет рисковать в первом тайме, надо ловить на контрах их, 3-5-2 можно пробовать имхо.
Время покажет. Слава Богу Гатти нам сегодня подарил надежду.
Отдельно также хочу сказать что Макс сегодня промахнулся, нельзя дома в 1/2 ЛЕ выходить с Миретти в основе. Нельзя экономить настолько. Мое скромное мнение. Но я до последнего верю что Макс сможет довести до победы Юве в ЛЕ.
FJ
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FinoAllaFine FJ
И непонятна критика в адрес поляка от некоторых, чем он сегодня вам не угодил? Он был надежен, в пропущенном голе его вины уж точно нет, он прикрывал ближний угол, качнулся уже, на противоходе не берутся такие мячи. Лучше скажите где был Куадрадо, Сандро, Бонуччи, который начал бежать метра за 3 до Окампоса, не имея скорости в принципе. Провалились, вот и все.
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FinoAllaFine FJ
Ответ Эрниис
Айлинг Джуниор очень талантливый его надо по чаще выпускать с ним в штрафной всегда будет угроза было видно сегодня он недооцененный.
Да оцененный он, просто Костич тоже порой выдет качество. Он местами был тоже хорош. Просто фланг Костича в целом провалился сегодня. Сандро в частности. Что-то бегал, с дымящим пуканом почти весь первый тайм, передерживал, пытался кого-то обыгрывать когда надо было двигать мяч вперед
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Эрниис
Ответ FinoAllaFine FJ
Да оцененный он, просто Костич тоже порой выдет качество. Он местами был тоже хорош. Просто фланг Костича в целом провалился сегодня. Сандро в частности. Что-то бегал, с дымящим пуканом почти весь первый тайм, передерживал, пытался кого-то обыгрывать когда надо было двигать мяч вперед
Я про Айлинга имел ввиду, а про Сандро я согласен у него деградация
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