Туринская Старушка
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📹«Ювентус» ликует, «Интер» в слезах. Сегодня исполнился 21 год со дня самого красивого Скудетто в истории Серии А

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Ситуация менялась с каждой минутой.

Перед последним туром тройка таблицы Серии А сезона-2001/2002 выглядела следующим образом: «Интер» – 69 очков, «Ювентус» – 68, «Рома» – 67. «Рома» играла с «Торино», «Ювентус» − против «Удинезе», а «Интер» поехал на «Олимпико» к «Лацио».

«Ювентус» свой матч выиграл 2:0, отличились Дель Пьеро и Трезеге. «Рома» благодаря голу Кассано одолела «Торино». А вот «Интер» хоть и забил первым, мяч был на счету Вьери, но проиграл − 2:4. Итоговая таблица выглядела так: «Ювентус» − 71 очко, «Рома» − 70 очков, «Интер» − 69 очков.

Сегодня «Ювентус» через свой официальный профиль в Твиттере опубликовал видео со следующим комментарием: «5 мая 2002 года. Добавить нечего».

То Скудетто стало для «Ювентуса» Липпи 26-м в истории. Великая команда и великая победа на флажке.

6 комментариев

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оптовый покупатель скудетто из турина
Ответ Coodesnik
А в чем величие того скудетто? Если бы юве обыграл в последним туре Интер, еще бы и отыгравшись с 0-2. А так обычная победа. Но юве то надо себе величие везде приписать. Скоро будете в серии б величие показывать
Наше величие в том, что 9 лет подряд из всех команд Италии мы не вынимали с тех пор как вставили)
Это было порево длинною в 9 лет чел! Повторим скоро, как заживёт у всех
+8
-3
+5
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juveforzajuve
Классный был вечер!
Кстати, кажется с тех пор на последний тур как и на первые туры не ставят матчи между сильными командами.
+5
-2
+3
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Truteller
Да , помню тот матч с Удинезе и нашу скамейку запасных, которая следила за параллельными матчами...весело было. У руководства Интера потом бомбануло, обиды были на Лацио, что не легли и булки не раздвинули в ничего не значащем для них матче))
+3
-3
0
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