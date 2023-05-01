Ситуация менялась с каждой минутой.

Перед последним туром тройка таблицы Серии А сезона-2001/2002 выглядела следующим образом: «Интер» – 69 очков, «Ювентус» – 68, «Рома» – 67. «Рома» играла с «Торино», «Ювентус» − против «Удинезе», а «Интер» поехал на «Олимпико» к «Лацио».

«Ювентус» свой матч выиграл 2:0, отличились Дель Пьеро и Трезеге. «Рома» благодаря голу Кассано одолела «Торино». А вот «Интер» хоть и забил первым, мяч был на счету Вьери, но проиграл − 2:4. Итоговая таблица выглядела так: «Ювентус» − 71 очко, «Рома» − 70 очков, «Интер» − 69 очков.

Сегодня «Ювентус» через свой официальный профиль в Твиттере опубликовал видео со следующим комментарием: «5 мая 2002 года. Добавить нечего».

То Скудетто стало для «Ювентуса» Липпи 26-м в истории. Великая команда и великая победа на флажке.