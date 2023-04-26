Этим вечером «Ювентус» выйдет на поле на стадионе «Ренато Далл’Ара», где должен состояться тяжелый выездной матч против «Болоньи».

Футболисты туринского клуба уже прибыли в Болонью.

Поскольку Анхель Ди Мария не участвует в матче, можно попробовать предположить, какой состав выпустит Макс Аллегри против банды Тьяго Мотты.

Как сообщает Sky Sport, Аллегри вернется к схеме 4-3-3.

Поскольку Душан Влахович не в лучшей форме, Милик возглавит атаку, а по флангам сытрают Филип Костич и Федерико Кьеза.

Николо Фаджиоли, наконец, вернет себе место в центре поля вместе с Адриеном Рабьо и Мануэлем Локателли.

В центре защиты сыграет Данило с Федерико Гатти, а ветераны Хуан Куадрадо и Алекс Сандро займут места на флангах.

La Gazzetta dello Sport ожидает, что Аллегри сохранит схему 3-5-1-1 и задействует Матиасау Соуле и Сэма Айлинга вместо Кьезы и Костича.

А какой состав хотите увидеть вы?