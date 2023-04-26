Туринская Старушка
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🎥«Ювентус» прибыл в Болонью: угадываем стартовый состав на матч

Сэм Айлинг
Ювентус Ювентус
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
серия А Италия серия А Италия
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Данило Данило
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Филип Костич Филип Костич
Матиас Соуле Матиас Соуле
Футбол Футбол

Этим вечером «Ювентус» выйдет на поле на стадионе «Ренато Далл’Ара», где должен состояться тяжелый выездной матч против «Болоньи».

Футболисты туринского клуба уже прибыли в Болонью.

Поскольку Анхель Ди Мария не участвует в матче, можно попробовать предположить, какой состав выпустит Макс Аллегри против банды Тьяго Мотты.

Как сообщает Sky Sport, Аллегри вернется к схеме 4-3-3.

Поскольку Душан Влахович не в лучшей форме, Милик возглавит атаку, а по флангам сытрают Филип Костич и Федерико Кьеза.

Николо Фаджиоли, наконец, вернет себе место в центре поля вместе с Адриеном Рабьо и Мануэлем Локателли.

В центре защиты сыграет Данило с Федерико Гатти, а ветераны Хуан Куадрадо и Алекс Сандро займут места на флангах.

La Gazzetta dello Sport ожидает, что Аллегри сохранит схему 3-5-1-1 и задействует Матиасау Соуле и Сэма Айлинга вместо Кьезы и Костича.

А какой состав хотите увидеть вы?

2 комментария

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