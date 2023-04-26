Год назад скончался легендарный агент Мино Райола. Его давний партнер Рафаэла Пимента унаследовала большую часть его футбольной империи.

Бразильский адвокат рассказала о 27 годах работы с Райолой и его последнем совете.

«Мино был революционером, он изменил роль агентов навсегда, поставив футболист во главу угла. Последнее, что он сказал мне: «Будь счастлива». Мино научил меня показывать свой максимум в работе, но при этом никогда не относиться к себе слишком серьезно», - рассказала Рафаэла Пимента в интервью Corriere dello Sport.

«Я стараюсь продолжать его дело. Мы работали вместе 27 лет. Это был сумасшедший тандем».

В настоящее время Пимента представляет интересы полузащитника «Ювентуса» Поля Погба. Она сыграла ключевую роль в возвращении игрока в Турин прошлым летом.

К сожалению для француза, сезон в Турине сложился для него неудачно из-за травмы мениска и нескольких рецидивов. В последние пару недель Поль, наконец, начал регулярно появляться на поле, но пока только кратковременно.

Агент признает разочарование своего клиента, но говорит, что он остается оптимистом. Пимента рассказала, что Погба был счастлив вернуться в «Ювентус».

«Поль мне как племянник, вернее, как сын. Мы спорим, потом миримся. Он золотой мальчик. Он очень сожалеет об этом сезоне в «Ювентусе». Он вернулся счастливым, как ребенок, он мечтал вернуться в Турин. К сожалению, все пошло не по плану, но теперь он настроен оптимистично, он набирает форму».