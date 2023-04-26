Туринская Старушка
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«Ювентус» и «Интер» скоро «породнятся»: дочка легенды «старой синьоры» Казираги собирается замуж за полузащитника «нерадзурри»🖤🤍💙

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Пьерлуиджи Казираги Пьерлуиджи Казираги
Хоакин Корреа Хоакин Корреа
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Красивая итало-аргентинская пара.

Пьерлуиджи Казираги выступал за «Юве» 4 сезона, выиграв 2 Кубка УЕФА и Кубок Италии.

Итальянская классика: "Юве" - "Фиорентина" | Лига Европы УЕФА | UEFA.com

Позднее серебряный призер ЧМ-1994 перешел в «Лацио», а заканчивал карьеру нападающий в Англии – в составе лондонского «Челси».

Пьерлуиджи Казираги: история о том что могло быть

Дочере Казираги Кьяре – 22 года, она учится в Католическом университете и работает моделью.

Хоакин Корреа начал свою карьеру в «Эстудиантес» в Аргентине, затем перебрался в «Севилью», а затем транзитом через «Сампдорию» оказался в «Интере» - миланский клуб приобрел его за 23,6 миллиона евро в 2022 году.

Тогда же, около года назад, они начали встречаться с Кьярой.

Свадьбу планируют сыграть в Монце – именно в этом городе начинал свою карьеру отец девушки Пьерлуиджи Казираги.

1 комментарий

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Mividaloca
Пускай по блату устроит его в Юве )
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