Красивая итало-аргентинская пара.

Пьерлуиджи Казираги выступал за «Юве» 4 сезона, выиграв 2 Кубка УЕФА и Кубок Италии.

Позднее серебряный призер ЧМ-1994 перешел в «Лацио», а заканчивал карьеру нападающий в Англии – в составе лондонского «Челси».

Дочере Казираги Кьяре – 22 года, она учится в Католическом университете и работает моделью.

Хоакин Корреа начал свою карьеру в «Эстудиантес» в Аргентине, затем перебрался в «Севилью», а затем транзитом через «Сампдорию» оказался в «Интере» - миланский клуб приобрел его за 23,6 миллиона евро в 2022 году.

Тогда же, около года назад, они начали встречаться с Кьярой.

Свадьбу планируют сыграть в Монце – именно в этом городе начинал свою карьеру отец девушки Пьерлуиджи Казираги.