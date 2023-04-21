Туринская Старушка
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«Ювентус» готовится к финальному спринту. Надежды Аллегри связаны с атакующим трио

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От их формы будет зависеть многое.

До конца сезона остается 42 огненных дня. Массимилиано Аллегри нужно найти ключи ко всем игрокам и наилучшим образом управлять группой. В первую очередь, с точки зрения психологии, так как клуб постоянно сотрясают вещи, происходящие за пределами поля.

Независимо от того, что может произойти в судах и других структурах, кажется, что зона Лиги чемпионов неизбежна. Матч с «Наполи» должен быть забыт, а команде явно нужно сменить темп. Сейчас «Юве» переживает не лучший свой отрезок − три раза подряд проигрывали последний раз аж 12 лет назад в эпоху Дельнери. В апреле команда из 12 возможных баллов набрала пока только 3.

Однако даже в худший свой момент Аллегри удалось сохранить команду в борьбе за Кубок Италии (ничья в первом матче против «Интера» − 1:1) и выйти в полуфинал Лиги Европы.

Как считает Sky Sport, настоящее клуба в ближайших матчах будет сильно зависеть от формы атакующего трио − Ди Марии, Кьезы и Влаховича. В голове Аллегри явно есть план по тому, как использовать их вместе одновременно, но в последнем матче все они вышли на замену. Причем и аргентинец, и серб забили, но голы отменил VAR.

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