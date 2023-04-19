В 31-м туре Серии А «Ювентусу» принимал в гостях «Наполи».

В первом тайме команды притирались друг к другу, «бьянконери» действовали острее соперника. Костичу несколько раз не хватило точности, чтобы открыть счет.

Во второй половине встречи игра стала намного динамичнее, а концовка выдалась огненной. На 83-й минуте Ди Мария со своей половины поля домчался до штрафной соперника, убрал Жезуса и ударом с левой отправил мяч в ворота. Арбитр посмотрел повтор, увидел фол в атаке и не засчитал гол.

«Ювентус» забил вновь на 91-й минуте. После передачи Кьезы Влахович прошиб сетку ворот соперника. Но и этот гол не был засчитан, мяч успел уйти за линию. «Наполи» вышел вперед уже на 93-й минуте, когда Распадори отправил мяч Шченсному между ног.

«Бьянконери» показали классную игру, но уступили в концовке.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Наполи» от Sofascore

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