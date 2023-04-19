Туринская Старушка
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Данило – лучший, Куадрадо – худший: оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Наполи»

Данило Данило
Хуан Куадрадо Хуан Куадрадо
Филип Костич Филип Костич
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Душан Влахович Душан Влахович
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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В 31-м туре Серии А «Ювентусу» принимал в гостях «Наполи».

В первом тайме команды притирались друг к другу, «бьянконери» действовали острее соперника. Костичу несколько раз не хватило точности, чтобы открыть счет.

Во второй половине встречи игра стала намного динамичнее, а концовка выдалась огненной. На 83-й минуте Ди Мария со своей половины поля домчался до штрафной соперника, убрал Жезуса и ударом с левой отправил мяч в ворота. Арбитр посмотрел повтор, увидел фол в атаке и не засчитал гол.

«Ювентус» забил вновь на 91-й минуте. После передачи Кьезы Влахович прошиб сетку ворот соперника. Но и этот гол не был засчитан, мяч успел уйти за линию. «Наполи» вышел вперед уже на 93-й минуте, когда Распадори отправил мяч Шченсному между ног.

«Бьянконери» показали классную игру, но уступили в концовке.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Наполи» от Sofascore

Смотрели матч? Мог ли «Юве» победить?

2 комментария

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