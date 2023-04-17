Все идет по плану.

Завтра на «Ювентус Стэдиум» бьянконери примут лидера чемпионата «Наполи». Матч первого круга в Неаполе завершился разгромом для «Ювентуса» − 1:5. Перед важной воскресной игрой главный тренер Старой синьоры Массимилиано Аллегри поговорил с прессой.

«Наполи» проводи экстраординарный сезон и заслуженно находится на пути к завоеванию Скудетто. Завтра будет сложно, мы играем против сильно команды, которая показала себя в Италии и в Европе, прошла далеко в Лиге чемпионов, играет хорошо. Теперь они захотят набрать очки, чтобы завершить борьбу за Скудетто. Они в отличном физическом и психологическом состоянии и захотят наверстать упущенное. Мы должны будем провести хорошую игру, зная, что для нас сейчас момент истины. В каждом матче мы должны стараться набрать как можно больше очков, чтобы сохранить место в четверке. Наша цель − второе место.

После первого матча нам пришлось все перестраивать, прикладывать умственные усилия, чтобы приспособиться к новой реальности, медленно подниматься вверх, балансировать между Лигой Европы и Кубком Италии. За этот период было сделано многое, найден баланс, произошел рост показателей игроков. Но теперь то, что сделано хорошо, должно быть сделано лучше».

Также тренер затронул тему состояния отдельных игроков, часть из которых вызывали беспокойство.

«Вернулись вчера днем, провели тренировку, а теперь восстанавливаем энергию. Бремер в порядке, но я оценю его состояние завтра. В основе будет один из пары Ругани − Бонуччи. Де Шильо доступен, насчет Кьезы также решу завтра. В общей сложности мы хотим провести 58 матчей за сезон, что является максимально возможным, в том числе сыграть в двух финалах. Было бы важно выиграть завтра, а затем думать о среде. Я оценю варианты, как расшевелить команду.

Рабьо сильно вырос, я сказал это на днях после игры. Думаю, ему еще есть куда совершенствоваться. Особенно в вертикальном распределении игры и ударах из-за пределов штрафной. Он проводит выдающийся сезон, но ему еще есть над чем работать. В атаке есть некоторые трудности, нам меньше везет в реализации, но у нас сильные форварды, они вернутся и будут забивать до конца сезона».