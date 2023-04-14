Лидер на поле и за его пределами. Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо – мотор команды Макса Аллегри. Все более убедительные выступления француза приводят болельщиков в восторг.

Одному из фанатов удалось заполучить автограф Рабьо – футболист расписался на футболке, где вместо его имени было указано Cavallo Pazzo (бешенный конь) – прозвище француза в «Юве».

Возможно, что Рабьо проводит свой последний сезон в туринском клубе – тем ценнее футболка для болельщика.