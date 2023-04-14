Туринская Старушка
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Что там написано? Болельщики предложил Рабьо расписаться на оригинальной футболке

Адриен Рабьо Адриен Рабьо
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Лидер на поле и за его пределами. Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо – мотор команды Макса Аллегри. Все более убедительные выступления француза приводят болельщиков в восторг.

Одному из фанатов удалось заполучить автограф Рабьо – футболист расписался на футболке, где вместо его имени было указано Cavallo Pazzo (бешенный конь) – прозвище француза в «Юве».

Возможно, что Рабьо проводит свой последний сезон в туринском клубе – тем ценнее футболка для болельщика.

3 комментария

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Halicarnassus
Ответ 94vladzislav94
всегда нравится читать, как болелы переживают за зарплаты футболистов, кто больше заслуживает
Ну да , ее платят не с моего кармана , и я не акционер, но я ведь понимаю , что если дадут Рабьо 10 млн лички , то уже мы вряд ли увидим серьёзное приобретение , а если не дадут , то мы вполне можем увидеть какого нибудь Фраттези с Риччи , у которых будут зарплаты на 3 и 2 млн соответственно. Это вопрос не моих личных средств , а желания роста клуба который нравится
+5
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Halicarnassus
Если этот конь не будет требовать конскую зарплату , то я в принципе не против его видеть в составе.
+2
-1
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