Новые сведения о скандале с договорными матчами.

В превью программы «Radio Radio lo Sport» ведущего Сигфридо Рануччи можно услышать, как бывший президент «Кальяри» и «Лидса» и нынешний владелец «Брешии» Массимо Челлино рассказывает о времени, когда он был временным вице-президентом Серии А в 2006 году. В то время вспыхнул скандал Кальчополи, который привел к сложению полномочий с данного поста Адриано Галлиани, «Ювентус» был отправлен в Серию Б, а Моджи, Беттега и Джираудо получили пожизненные дисквалификации.

«Я пытался сохранить дом, который рушился. Я начал убирать весь хлам, который там был, я не знал, с чего начать. Нас было 6-7 президентов, мы постоянно собирались в Лиге, пытаясь организовать работу чемпионата.

У меня был контейнер со всеми досье: некоторые были зарегистрированы с фальшивым поручительством, некоторые выгружали транспорт как НДФЛ. Мы спустились на площадь внизу, там стояла железная бочка: мы бросили все внутрь и сожгли с помощью трихлорэтилена. На следующий день пришла Финансовая гвардия и нихрена не нашла. А меня там даже не было...»

Рануччи объявил, что в программе, которая выйдет в понедельник, 17 апреля, будет возвращение к разговору о Кальчополи. «Мы посвятим целый эпизод Кальчополи и начнем с ключа, который нам дал Лучано Моджи. Он передал его Андреа Аньелли, а также одному из наших корреспондентов, и я должен сказать, что там есть несколько очень интересных перехватов, которые ясно дают понять, для чего было проведено Кальчополи, а также нечто большее. Ясно вырисовывается, что это было своего рода переход от Первой футбольной республики ко Второй. И герои, с которыми мы поговорили, рассказывают нам о встречах, направленных на переход власти, о политическом и предпринимательском соглашении, чтобы каким-то образом подорвать власть Моджи, создать другую или, в любом случае, дать место другим силам, которые уже тогда существовали».

Речь идет о флешке, которую бывший спортивный директор «Юве» Лучано Моджи передал теперь уже бывшему президенту бьянконери Андреа Аньелли во время последнего заседания совета директоров клуба. По его словам, информация, которая она содержит, перевернет представление о деле Кальчополи, которое в 2006 году потрясло не только Италию, но и всю Европу.