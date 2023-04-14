В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» одолел «Спортинг».

Первая половина встречи поклонникам «бьянконери» запомнилась заменой Шченсного. Голкипер схватился за грудь в области сердца. Что случилось с Войчехом, пока неизвестно, болельщики предположили, что у поляка мог случиться приступ тахикардии, как у Агуэро. Стоит дождаться информации от клуба.

Счет в матче на 74-й минуте открыл Гатти. Влахович головой пробил в створ, но защитник «Спортинга» отбил на ленточке, тогда Федерико на подборе буквально затолкал мяч в ворота.

В концовке встречи Перин, заменивший Шченсного в первом тайме, несколько раз эффектно спас свою команду. В ответной игре у «бьянконери» будет определенное преимущество.

Оценки игроков «Ювентуса» за матч против «Спортинга» от Sofascore

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