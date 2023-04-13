Туринская Старушка
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«Влахович готов, Погба доступен». Аллегри с радостными новостями перед матчем «Ювентус»-«Спортинг»

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Душан Влахович Душан Влахович
Поль Погба Поль Погба
Футбол Футбол

Тренер «Ювентуса» Макс Аллегри подтвердил, что Душан Влахович готов принять участие в сегодняшнем матче против «Спортинга».

У нападающего возникла проблема, и он несколько дней не тренировался с командой. Но последние несколько занятий он провел в общей группе и выйдет сегодня на поле.

Поль Погба пропустил множество матчей «Ювентуса» в этом сезоне из-за травмы и тоже может вернуться на поле сегодня.

Макс Аллегри надеется получить хорошее преимущество в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы и счастлив, что его ключевые игроки вернулись.

«Доступны Алекс Сандро и Влахович, но не Де Шильо. Душан также может сыграть все 90 минут», - цитирует тренера Football Italia.

«Поль попал в заявку. Хорошо, что несколько тренировок он провел с командой. Для нас важно, чтобы он был в лучшей форме в заключительной части сезона. Впереди еще долгий путь».

«Я приму решение о составе завтра. Мы должны играть как единое целое, сбалансированно и помнить, что матч длится 180 минут. Мы должны победить. Кьеза? Посмотрим завтра».

3 комментария

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Dzmitry Lavysh
Если будет 2:0. то к минуте 65-70 выпускать Погба, а так только проверенных пока что в этом сезоне.
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Alexxx Borzzz
К вечеру скажут Погба получил микро травму при выходе из парикмахерской☝️
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PenCap Chew
Погба доступен - это оксюморон.
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