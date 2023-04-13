Тренер «Ювентуса» Макс Аллегри подтвердил, что Душан Влахович готов принять участие в сегодняшнем матче против «Спортинга».

У нападающего возникла проблема, и он несколько дней не тренировался с командой. Но последние несколько занятий он провел в общей группе и выйдет сегодня на поле.

Поль Погба пропустил множество матчей «Ювентуса» в этом сезоне из-за травмы и тоже может вернуться на поле сегодня.

Макс Аллегри надеется получить хорошее преимущество в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы и счастлив, что его ключевые игроки вернулись.

«Доступны Алекс Сандро и Влахович, но не Де Шильо. Душан также может сыграть все 90 минут», - цитирует тренера Football Italia.

«Поль попал в заявку. Хорошо, что несколько тренировок он провел с командой. Для нас важно, чтобы он был в лучшей форме в заключительной части сезона. Впереди еще долгий путь».

«Я приму решение о составе завтра. Мы должны играть как единое целое, сбалансированно и помнить, что матч длится 180 минут. Мы должны победить. Кьеза? Посмотрим завтра».