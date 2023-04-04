Туринская Старушка
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Аллегри может посадить Влаховича на скамейку в матче «Лацио» - «Ювентус»

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«Ювентусу» нужны голы, а Душан Влахович пока не забивает.

Нападающий остается основным игроком клуба и продолжает получать все новые и новые возможности.

Тем не менее, голов нет, несмотря на то, что Влахович забил несколько мячей за Сербию во время последнего международного перерыва.

Голевая засуха Душана может привести к тому, что он уступит свое место в стартовом составе в предстоящем матче «Ювентуса» с «Лацио» Аркадиушу Милику.

Поляк тоже не так много забил и только восстанавливается после травмы, но мог бы получить шанс в атаке.

Tuttomercatoweb сообщает, что Макс Аллегри хочет на какое-то время отвлечь внимание от серба, чтобы снизить уровень психологического давления.

На пресс-конференции тренер заявил, что еще не принял решения по Влаховичу:

«Я пока не решил, окончательно определюсь после тренировки. Нужно посмотреть в каком состоянии находятся Погба и Бонуччи, которые работали с командой. Также нужно посмотреть в каком состоянии находятся игроки, которые принимали участие в матче во вторник».

 

3 комментария

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AlexRyzen
Милик лучше всех смотрелся до травмы ⚪⚫⚪⚫⚪
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d.xoxlov
Жду, когда Аллегри психанёт по полной и выставит состав без нападающих. С Кьезой или ди Марией чуть выше всех и дополнительным Погба в центре с уже играемыми 3-5-Х.
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Алексей Гусев
Даешь Даграку в старте)
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