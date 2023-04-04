Туринская Старушка
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Устрашающий Костич, домашний рекорд и все, что нужно знать перед матчем «Ювентус»-«Интер»

Филип Костич Филип Костич
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Дважды обыграв своих главных соперников в этом сезоне, «Ювентус» примет «Интер» в первом матче полуфинала Кубка Италии сегодня вечером.

Официальный сайт клуба предоставил интересную статистику и факты перед итальянским дерби.

Во-первых, «Ювентус» и «Интер» — два клуба с наибольшим количеством матчей в полуфиналах Кубка Италии. Туринцы добирались до этой стадии 35 раз, а миланцы — 29.

«Ювентус» демонстрирует великолепные результаты в турнире, особенно дома. «Старая синьора» не проигрывала в своих последних 19 кубковых встречах на стадионе «Альянц». Клуб выиграл семь из восьми последних матчей Кубка Италии, а единственное поражение произошло в финале прошлого сезона против «Интера».

Со своей стороны, у «нерадзурри» тоже впечатляющая серия побед в турнире. «Интер» выиграл свои последние восемь матчей в Кубке Италии, а проиграл последний раз в феврале 2021 года «Ювентусу» Андреа Пирло (с Криштиану Роналду, забившим дубль).

Филип Костич в этом сезоне зарекомендовал себя как главная угроза для «Интера». С момента перехода в «Ювентус» прошлым летом серб добился успеха против подопечных Симоне Индзаги, забив гол и сделав две передачи в двух матчах.

Наконец, восемь разных игроков «Ювентуса» забили последние восемь голов в ворота «Интера»: Хуан Куадрадо, Пауло Дибала, Уэстон Маккенни, Алекс Сандро, Душан Влахович, Адриен Рабьо, Николо Фаджоли и Костич.

4 комментария

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Nekrasen
Ответ AlexRyzen
Апелляция FIGC будет отклонена⌛️ Ювентусу вернут 59 очков в турнирной таблице, когда это будет официально объявлено Информация пока не официальная, и мало кто говорит об этом, сообщили только об апелляции, но вот что происходит шаг за шагом: Государственный совет объявляет апелляцию Гравира против устройства Tar, которая требует от Федерального прокурора передать знаменитую хартию Covisoc адвокатам Паратичи и Керубини 🚨 В результате карта автоматически вернет нам 15 баллов. Вот почему Гравина и FIGC обратились в Государственный совет, но проиграли.
Это что получается? Нам ЛЕ теперь не нужна?)
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Кирилл Павлюченко
Ответ AlexRyzen
Апелляция FIGC будет отклонена⌛️ Ювентусу вернут 59 очков в турнирной таблице, когда это будет официально объявлено Информация пока не официальная, и мало кто говорит об этом, сообщили только об апелляции, но вот что происходит шаг за шагом: Государственный совет объявляет апелляцию Гравира против устройства Tar, которая требует от Федерального прокурора передать знаменитую хартию Covisoc адвокатам Паратичи и Керубини 🚨 В результате карта автоматически вернет нам 15 баллов. Вот почему Гравина и FIGC обратились в Государственный совет, но проиграли.
Новости хорошие, но ждём подтверждения.
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AlexRyzen
Ответ AlexRyzen
Апелляция FIGC будет отклонена⌛️ Ювентусу вернут 59 очков в турнирной таблице, когда это будет официально объявлено Информация пока не официальная, и мало кто говорит об этом, сообщили только об апелляции, но вот что происходит шаг за шагом: Государственный совет объявляет апелляцию Гравира против устройства Tar, которая требует от Федерального прокурора передать знаменитую хартию Covisoc адвокатам Паратичи и Керубини 🚨 В результате карта автоматически вернет нам 15 баллов. Вот почему Гравина и FIGC обратились в Государственный совет, но проиграли.
Схавали детишки;), Элкан красава ;)
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AlexRyzen
Апелляция FIGC будет отклонена⌛️
Ювентусу вернут 59 очков в турнирной таблице, когда это будет официально объявлено

Информация пока не официальная, и мало кто говорит об этом, сообщили только об апелляции, но вот что происходит шаг за шагом:

Государственный совет объявляет апелляцию Гравира против устройства Tar, которая требует от Федерального прокурора передать знаменитую хартию Covisoc адвокатам Паратичи и Керубини 🚨

В результате карта автоматически вернет нам 15 баллов. Вот почему Гравина и FIGC обратились в Государственный совет, но проиграли.
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