Дважды обыграв своих главных соперников в этом сезоне, «Ювентус» примет «Интер» в первом матче полуфинала Кубка Италии сегодня вечером.

Официальный сайт клуба предоставил интересную статистику и факты перед итальянским дерби.

Во-первых, «Ювентус» и «Интер» — два клуба с наибольшим количеством матчей в полуфиналах Кубка Италии. Туринцы добирались до этой стадии 35 раз, а миланцы — 29.

«Ювентус» демонстрирует великолепные результаты в турнире, особенно дома. «Старая синьора» не проигрывала в своих последних 19 кубковых встречах на стадионе «Альянц». Клуб выиграл семь из восьми последних матчей Кубка Италии, а единственное поражение произошло в финале прошлого сезона против «Интера».

Со своей стороны, у «нерадзурри» тоже впечатляющая серия побед в турнире. «Интер» выиграл свои последние восемь матчей в Кубке Италии, а проиграл последний раз в феврале 2021 года «Ювентусу» Андреа Пирло (с Криштиану Роналду, забившим дубль).

Филип Костич в этом сезоне зарекомендовал себя как главная угроза для «Интера». С момента перехода в «Ювентус» прошлым летом серб добился успеха против подопечных Симоне Индзаги, забив гол и сделав две передачи в двух матчах.

Наконец, восемь разных игроков «Ювентуса» забили последние восемь голов в ворота «Интера»: Хуан Куадрадо, Пауло Дибала, Уэстон Маккенни, Алекс Сандро, Душан Влахович, Адриен Рабьо, Николо Фаджоли и Костич.